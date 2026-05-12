Se stříbrem nikdy spokojený nebudu, odsekl Priske. Zelený mluvil o horské dráze

Fotbalistu Jaroslava Zeleného mrzí, že se Sparta v utkání 3. kola nadstavbové skupiny o titul s Plzní nedokázala přiblížit vedoucí Slavii na dva body. Poslední týdny byly pro letenský tým jako na horské dráze, kdy se velké ztráty v ligové tabulce střídaly s nadějí na titul, uvedl český reprezentant po bezbrankové remíze s Viktorií.
Slavia má náskok čtyř bodů a již ve středu může oslavit obhajobu titulu, pokud doma porazí Jablonec.
Sparta prožila rozporuplné úterý. Nejprve odpoledne podle očekávání snížila náskok vedoucí Slavie na pět bodů poté, co disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala nedohrané sobotní derby ve prospěch letenského týmu. Večer však Sparta s absencí 17 hráčů z kádru nedokázala porazit Plzeň, a tak rivalovi z Edenu poskytla další mistrovský mečbol.
"Posledních pár týdnů pro nás byla horská dráha. Chvíli byl titul hodně vzdálený, pak se to přiblížilo, vzdálilo. Dneska se to zase přiblížilo, navnadilo nás to, že ještě není po všem. Po kontumaci derby jsme se dostali na pět bodů. Věřil jsem tedy, že i když jsme byli slepení, že vyhrajeme a zase vytvoříme tlak na Slavii. To se bohužel nepovedlo, kdybychom se přiblížili na dva body, bylo by to zajímavější," řekl Zelený.
Trenér Brian Priske se na tabulku tolik neohlížel. "Abych byl upřímný, o titulu jsem v posledních dnech moc nepřemýšlel. Uměli jsme si to spočítat. Hlavní bylo vyčistit si hlavu, já i hráči, abychom směřovali k zápasu s Plzní. Ne se zabývat, jaké jsou možnosti a vracet se k tomu, co se v sobotu stalo," uvedl dánský kouč.
Sparta už nemůže být horší než druhá. "S druhým místem nikdy spokojený nebudu," zdůraznil Priske, přestože Letenští díky dnes dodatečně přiděleným třem bodům za kontumační vítězství na Slavii získali jistotu, že v příštím ročníku je čeká hlavní fáze pohárů.
Letos zřejmě druhou sezonu po sobě dokončí bez zisku jediné trofeje. "Těžce se nám nepovedlo vyřazení s Alkmaarem v Konferenční lize, i když jejich kvalita je velká. Nejvíc mě mrzí konec v domácím poháru v Mladé Boleslavi. To byl výbuch, věřil jsem, že bychom pak mohli trofej i získat," řekl Zelený.
Zloděj ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy, její hodnota je nevyčíslitelná
Neznámý pachatel v úterý vpodvečer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná, uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání.
Záhadná smrt v NBA. Clarke měl problémy s drogami, krátce na to v 29 letech zemřel
V 29 letech zemřel basketbalista Memphisu Brandon Clarke. Bez bližších podrobností to uvedly NBA i hráčova zastupující agentura. V posledních letech kanadského rodáka, který měl i americké občanství, pronásledovala zranění. V dubnu byl zadržen a následně propuštěn na kauci kvůli překročení rychlosti a držení zakázané látky.
Začal 79. ročník festivalu v Cannes, režisér Jackson dostal čestnou Zlatou palmu
Americká herečka Jane Fondová a její čínská kolegyně Kung Li v úterý večer zahájily 79. ročník mezinárodního filmového festivalu v Cannes. Informovala o tom agentura AFP, podle níž bylo vrcholem ceremoniálu udělení čestné Zlaté palmy novozélandskému režisérovi Peteru Jacksonovi. Filmový festival bude ve městě na francouzské Riviéře pokračovat do 23. května, o hlavní cenu bude bojovat 21 filmů.
ŽIVĚ Konflikt s Íránem vychází Američany draho, inflace je na tříletém maximu
Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v dubnu zrychlil na 3,8 procenta z tempa 3,3 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejvyšší úroveň za téměř tři roky. Vyplývá to z úterní zprávy amerického ministerstva práce. Inflaci tlačí vzhůru výrazný nárůst cen pohonných hmot, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.