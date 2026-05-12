Živě: Disciplinárka oznamuje trest pro Slavii: kontumace, pokuta a zápasy bez diváků

Sledujte videopřenos z oznámení trestu, který disciplinární komise Ligové fotbalové asociace vynesla nad fotbalovou Slavií za řádění fanoušků při sobotním derby se Spartou.
ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu
Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.
Kontumace 0:3, nejvyšší možná pokuta i zápasy bez diváků. Slavia zná trest za řádění
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3:2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů.
Upír, Batman a nově i záporák z Odyssey. Herec Robert Pattinson slaví 40 let
Britský herec Robert Pattinson, který 13. května oslaví čtyřicetiny, se proslavil zejména v upírské sáze Stmívání, kde hrál upíra Edwarda Cullena. Objevil se i v pokračováních Twilight ságy, jež byla natočena podle stejnojmenného románu Stephenie Meyerové. Ve snímcích vystupoval po boku herečky Kristen Stewartové, s níž pak nějakou dobu žil.
„Ventiluje se na prezidentovi.“ Expert popsal, proč vztahy Pavla s Babišem dál chladnou
Ještě donedávna působily vztahy mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem (ANO) navzdory politickým rozdílům relativně funkčně i otevřeně. Po páteční schůzce na Hradě už ale bylo zřejmé, že mezi oběma muži citelně přituhlo. Co k tomu vedlo? A zůstane vůbec ještě prostor pro pragmatickou spolupráci?
ŽIVĚ Rusko ukončilo příměří, v noci zaútočilo více než 200 drony, uvedl Zelenskyj
Rusko se rozhodlo ukončit částečný klid zbraní, který trval několik dní, uvedl v úterý ráno na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruská armáda podle něj v noci zaútočila na Ukrajinu více než 200 bezpilotními letouny a na frontě shodila přes 80 leteckých bomb. Ukrajinské úřady informují o nejméně čtyřech zabitých.