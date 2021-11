Šok pro šampiony. Itálie selhala střelecky v Severním Irsku, na MS jdou přímo Švýcaři

Fotbalisté Anglie a Švýcarska se stali dalšími jistými účastníky mistrovství světa v roce 2022. Naopak úřadující evropské šampiony z Itálie čeká baráž o postup na šampionát v Kataru.

Albion deklasoval San Marino na jeho hřišti 10:0 i díky čtyřem gólům kapitána Harryho Kanea a vyhrál skupinu I. Švýcaři doma porazili Bulharsko 4:0 a v čele skupiny C přeskočili "Azzurri", kteří jen remizoval 0:0 v Severním Irsku.

Mistrovství světa po dnešku zná 11 z 32 účastníků. Už dříve v kvalifikaci uspěly Německo, Dánsko, Francie, Belgie, Chorvatsko, Španělsko, Srbsko a Brazílie, které doplnily hostitele Katar. Závěrečný turnaj se bude hrát příští rok od 21. listopadu do 18. prosince.

Italové nedokázali v Belfastu prolomit obranu Severního Irska, navíc je musel několikrát podržet brankář Donnarumma. Tým z Apeninského poloostrova podruhé za sebou musí do baráže, v té minulé o postup na světový šampionát v roce 2018 nečekaně podlehl Švédsku.

Švýcaři v prvním poločase v Lucernu ještě převahu nad Bulharskem nevyjádřili gólově. Okafor krátce před pauzou trefil tyčku, ale ve 48. minutě už domácí útočník otevřel skóre premiérovým gólem za národní tým. Náskok favorita zvýraznili Vargas, Itten a Freuler. Švýcarská reprezentace vyhrála skupinu o dva body před Itálií a na MS si zahraje podvanácté v historii.

Angličané ovládli skupinu I o šest bodů před Polskem. To ve Varšavě zakončilo kvalifikaci prohrou 1:2 s Maďarskem a půjde do březnového play off.

Nejhorší tým světa podle žebříčku FIFA vzdoroval Anglii jen do šesté minuty, kdy skóroval Maguire. Poté brankáře San Marina překonal vlastní trefou Fabbri. Od 27. do 42. minuty se čtyřikrát prosadil Kane, dva góly vstřelil z penalt. Útočník Tottenhamu se stal prvním anglickým střelcem čtyř branek v jednom utkání od roku 1993, kdy to dokázal Ian Wright.

Po změně stran domácí debakl ještě zvýraznili Smith Rowe, Mings, Abraham a Saka. Albion dal v zápase deset branek poprvé od vítězství 10:0 nad USA v květnu 1964. Angličané budou na MS startovat posedmé za sebou a celkově pošestnácté. Zlato získali v roce 1966, což je jejich poslední významná mezinárodní trofej.

Jistý účastník světového šampionátu Dánsko v Glasgow podlehlo 0:2 Skotsku, které mělo už před utkáním zaručenou baráž. Seveřané v kvalifikační skupině F poprvé zaváhali po úvodních devíti výhrách.

Skupina C:

Severní Irsko - Itálie 0:0

Švýcarsko - Bulharsko 4:0 (0:0). Branky: 48. Okafor, 57. Vargas, 72. Itten, 90.+1 Freuler.

1. Švýcarsko 8 5 3 0 15:2 18 2. Itálie 8 4 4 0 13:2 16 3. Severní Irsko 8 2 3 3 6:7 9 4. Bulharsko 8 2 2 4 6:14 8 5. Litva 8 1 0 7 4:19 3

Skupina F:

Rakousko - Moldavsko 4:1 (2:0). Branky: 4. a 55. z pen. Arnautovic, 22. Trimmel, 83. Ljubicic - 60. Nicolaescu.

Izrael - Faerské ostrovy 3:2 (1:0). Branky: 30. Dabbur z pen., 58 Weissman, 74. D. Peretz - 62. S. Vatnhamar, 72. K. Olsen.

Skotsko - Dánsko 2:0 (1:0). Branky: 35. Souttar, 86. Adams.

1. Dánsko 10 9 0 1 30:3 27 2. Skotsko 10 7 2 1 17:7 23 3. Izrael 10 5 1 4 23:21 16 4. Rakousko 10 5 1 4 19:17 16 5. Faerské ostrovy 10 1 1 8 7:23 4 6. Moldavsko 10 0 1 9 5:30 1

Skupina I:

San Marino - Anglie 0:10 (0:6). Branky: 27. z pen., 32., 39. z pen. a 42. Kane, 6. Maguire, 15. vlastní Fabbri, 58. Smith Rowe, 69. Mings, 78. Abraham, 79. Saka. ČK: 68. Rossi (San Marino).

Albánie - Andorra 1:0 (1:0). Branka: 73. Cekici z pen.

Polsko - Maďarsko 1:2 (0:1). Branky: 62. Šwiderski - 37. Schäfer, 80. Gazdag.