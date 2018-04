Další skandál na Slovensku? Funkcionář Slovanu Bratislava údajně šel za rozhodčími, Trnava se bouří

před 1 hodinou

Sportovní ředitel Slovanu Bratislava Richard Trutz vchází do kabiny rozhodčích o přestávce duelu Dunajská Streda - Trnava. | Foto: Spartak Trnava

Slovenská fotbalová liga zažívá další skandál. Sportovní ředitel Slovanu Bratislava měl podle snímku, který koluje po internetu, o poločase zápasu mezi Dunajskou Stredou a Trnavou vejít do kabiny rozhodčích. Trnavští, kteří utkání prohráli brankou z druhé půle, po zhlédnutí fotografie podali protest.

Praha - Slovenská fotbalová liga řeší další skandál. Po sázkařské aféře otřásá Fortuna ligou situace z nedělního zápasu mezi Dunajskou Stredou a Trnavou, během kterého měl sportovní ředitel Slovanu Bratislava Richard Trutz přijít o poločase do kabiny rozhodčích. Tedy alespoň podle fotografie, která od víkendu koluje na internetu.

Trnava je přímým konkurentem Slovanu v boji o titul. Tým, kde působí jako sportovní ředitel bývalý kouč Bohemians Pavel Hoftych, má aktuálně na prvním místě náskok sedmi bodů.

Vzájemný duel obou aspirantů na mistrovský pohár je pak na programu tuto sobotu. Údajná návštěva Trutze u rozhodčích by dle konspiračních teorií přišla pro Slovan v pravý moment; Trnavští totiž druhý poločas duelu proti Dunajské Strede nezvládli a prohráli 0:1. A navíc "Bíli Andeli", jak se celku ze západu Slovenska přezdívá, přišli o klíčového rakouského středopolaře Yasina Pehlivana, který dostal přísnou pátou žlutou kartu a šlágr proti Slovanu si nezahraje.

🔊🔊🔊 FC SPARTAK PODÁ OFICIÁLNU SŤAŽNOSŤ ⚽⚽⚽ ✔ Včera sa na sociálnych sieťach objavila po zápase Spartaka v Dunajskej Strede táto fotografia zachytávajúca športového riaditeľa Slovana Bratislava Richarda Trutza pred šatňou rozhodcov v Dunajskej Strede. FC Spartak vydal krátke vyjadrenie: "Samozrejme sme uvedenú fotografiu zaregistrovali na sociálnych sieťach. Klub to bude riešiť oficiálnou sťažnosťou na príslušné orgány SFZ a ÚLK. Do ich vyjadrení nebudeme záležitosť mediálne komentovať." Zveřejnil(a) FC Spartak Trnava dne 02. April 2018

Celá kauza se na Slovensku rozhořela poté, co byla umístěna fotografie Trutze před kabinou sudích na sociální sítě. Mnohačetné reakce dostaly fotografii až k zástupcům trnavského klubu, který okamžitě podal protest.

"Samozřejmě jsme uvedenou fotografii zaregistrovali na sociálních sítích. Klub to bude řešit oficiální stížností na Slovenský fotbalový svaz a Unii fotbalových klubů. Do jejich vyjádření nebudeme celou událost mediálně komentovat," stálo ve vzkazu Spartaku Trnava na Facebooku.

Pokud je fotografie pravá, znamenalo by to pro pověst slovenské nejvyšší soutěže další těžkou ránu. Nedávno se totiž Slováci museli vzpamatovávat ze sázkařské aféry, do které byl zapojen například bývalý hráč Liberce Ivan Hodúr.

Richard Trutz je na Slovensku známou figurou. Dlouhá léta patřil tento šestačtyřicetiletý funkcionář mezi přední fotbalové rozhodčí, po konci aktivní kariéry se začal věnovat novinařině. Působil na televizní stanici TA3, kterou vlastní kontroverzní podnikatel Ivan Kmotrík. A vzhledem k tomu, že Kmotríkovi patří také bratislavský Slovan, netrvalo dlouho a Trutz přešel k "Belasím". V zákulisí se o něm hovoří jako o vlivném manažerovi, který si udržuje vliv především díky kontaktům ze své bývalé rozhodcovské kariéry.