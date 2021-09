Slavia přišla o dalšího stopera. Kačaraba utrpěl zlomeninu v obličeji a čeká ho pauza

Slávistický fotbalista Taras Kačaraba utrpěl v úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy s Unionem Berlín zlomeninu v obličeji. Podle trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského bude ukrajinský obránce mimo hru čtyři až šest týdnů a poté bude muset nosit ochrannou masku.

Kačaraba utrpěl zranění na začátku druhého poločasu. Trávník v Edenu opustil na nosítkách a v 53. minutě ho vystřídal Ladislav Takács. Ukrajinský reprezentant zůstává v nemocnici.

"Už při odnášení ze hřiště to bylo vizuálně vidět. Vyšetření to potvrdilo, že je to zlomenina v obličeji. První předpoklad je čtyři až šest týdnů mimo," posteskl si kouč Trpišovský.

"Pak pravděpodobně hra s maskou. Ještě bude absolvovat některá vyšetření. Potom hodně záleží na individuálním pocitu hráče, jak mu ta maska sedne. Pro stopera a útočníka je to komplikovanější než pro ostatní hráče v poli," doplnil trenér.

Pro Slavii to znamená další komplikace ve středu obrany. David Zima totiž přestoupil do Turína, David Hovorka a Ondřej Kúdela jsou zranění a Tomáš Holeš, jenž na stoperu rovněž zaskakoval, nemohl proti Unionu nastoupit kvůli disciplinárnímu trestu.

Pražané si na poslední chvíli stáhli Ladislava Takásce, jenž v dnešním střetnutí také přišel na hřiště místo Kačaraby.

Trpišovský byl rád, že slávisté po Kačarabově odstoupení zápas zvládli a Union porazili 3:1.

"Doufám, že Taras bude brzy zpátky. Jsem rád, že to kluci dotáhli i kvůli němu. Pro tým se obětoval," prohlásil kouč.