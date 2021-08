Slavia - Baník. Sešívané čeká nejtěžší ligová zkouška. Do Edenu přijel rozjetý Baník

Fortuna:Liga pokročila už do svého páté kola. Ve včerejším programu byli úspěšní až na jednu výjimku domácí týmy. Sparta si s chutí zastřílela proti Hradci Králové a vyhrála 4:0. Mladá Boleslav proti Teplicím a Pardubice proti Bohemians vstřelili při svých výhrách o branku méně. Čtyři góly ale vsítila olomoucká Sigma, která jako jediná uspěla venku. Ve Zlíně vyhrála 4:1. Dnes byly ba programu čtyři utkání a my se budeme věnovat tomu poslednímu z nich. Ostravský Baník totiž po skvělém vstupu do sezony zavítal do Edenu, aby zkusil překvapit trojnásobného mistra ze Slavie. Šance rozhodně má. A to nejen kvůli své formě, ale také proto, že sešívaní s početnou marodkou teprve ve čtvrtek hráli duel Evropské ligy proti Legii Varšava.