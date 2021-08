Měli jsme ze zápasu vytěžit víc, soupeře jsme k ničemu nepustili, tvrdil Masopust

Slávistický fotbalista Lukáš Masopust si z pozice kapitána připsal v úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy s Legií Varšava gól a asistenci, spokojený však nebyl. Pražané podle něj měli s polským šampionem doma uhrát mnohem lepší výsledek než remízu 2:2.

"Spravedlivý výsledek? Myslím si, že ne. Měli jsme ze zápasu jednoznačně víc a měli jsme z něj i daleko víc vytěžit," řekl Masopust v nahrávce pro média od klubu.

"Je to velká škoda, zase jsme soupeře skoro k ničemu nepustili. Dostali jsme dva góly, ale naštěstí jsme i dva dokázali vstřelit," rekapituloval zápas.

"Budeme hrát v Polsku od 0:0, nebudeme muset nic dohánět. Myslím, že dopředu můžeme hrát stejně, jako to bylo dnes. Ale musíme se vyvarovat drobných chyb dozadu," dodal osmadvacetiletý reprezentant a účastník letošního mistrovství Evropy.

Zápas s Legií mu velmi vyšel. Nejprve v 33. minutě rozehrál po zemi rohový kop do vápna a nabíhající Alexander Bah s pomocí brankové konstrukce srovnal na 1:1.

"První gól je Alexův, krásně to trefil. Byla to těžká pozice. Trošku secvičené jsme to měli, ale bylo to tak 50 na 50. Trošku to byla i improvizace," uvedl Masopust.

Sám pak zařídil vyrovnání na 2:2, když ve třetí minutě nastavení první půle doklepl míč do sítě po akci Ibrahima Traorého. "Ibra to nádherně udělal, ještě protihráče krásně zasekl. Bylo to jak v minulém zápase, ve kterém jsem to taky dostal předložené," uvedl Masopust, jenž skóroval i v domácí odvetě 3. předkola Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť. Slávisté v ní vyhráli 1:0, ale po úvodní porážce 0:2 venku vypadli.

Masopust se v druhé půli proti Legii zranil a v 67. minutě přepustil místo střídajícímu Danielu Samkovi, který si v 17 letech odbyl premiéru v evropských pohárech.

"Chytlo mě lýtko. Těžko říct, co z toho bude. Snad nic vážného a budu brzo v pohodě," doufal Masopust. "U Lukáše je určitý svalový problém, uvidíme na sonu. Moc dobře to ale podle něj nevypadá, možná to bude něco vážnějšího," dodal o chvíli později slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Masopust dnes vedl tým jako kapitán. "Motivaci jsem měl pořád stejnou. Ale byla to pro mě obrovská čest, strašně moc si toho vážím," prohlásil šikovný fotbalista, kterého si po zápase fanoušci vyžádali na děkovačku.

"Byl jsem z toho až dojatý, bylo to úžasné. Celkově bych jim chtěl moc poděkovat, jak nás podporovali celý zápas. Je to úžasné, že jsou zase zpátky na stadionu. Prostě bomba," pochvaloval si Masopust, že po rozvolnění diváckých koronavirových omezení už mohou být stadiony plné.