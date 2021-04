Šéf Realu se upíná k superlize. Buď něco uděláme, nebo zkrachujeme, přiznal problémy

Po nátlaku fanoušků a hráčů anglické a italské týmy oznámily odchod z plánované superligy, kterou současně před týdnem zakládaly. Naděje do projektu ale stále vkládají španělské velkokluby Barcelona a Real Madrid. Oba totiž visí nad finanční propastí.

"Projekt superligy není mrtvý," stojí si za svým Florentino Peréz, prezident Realu Madrid. Přestože se naděje na založení uzavřené soutěže největších evropských fotbalových klubů zdají být po uplynulém týdnu roztrhané na cáry, Peréz se ještě nevzdává.

"Čelíme manipulacím od lidí, kteří se nechtějí vzdát svých míst. Dali jsme si teď pár týdnů na rozmyšlenou, ale superliga stále existuje," nechal se slyšet šéf Realu.

Odkazuje se přitom na podepsané smlouvy, které podle něj kluby zavazují k účasti v soutěži. "Jsou to závazné smlouvy. Nemusím snad vysvětlovat, co to znamená," varoval rivaly, kteří změnili svá rozhodnutí a ze soutěže se po nátlaku domácích příznivců stáhly.

Právě Barcelona a Real Madrid mají kvůli velkým finančním trablům největší motivaci přivést superligu zpět k životu. Projekt nablýskané soutěže podpořený bankou JP Morgan měl přinést klubům nebývalé finanční prostředky. Další peníze měly přitéct díky prodaným televizním právům na globálním trhu.

Oba kluby měly potíže už před koronavirovou pandemií, ta ovšem finanční mezery v rozpočtech španělských gigantů jen rozšířila. Podle serveru Sport Bible byl na konci roku 2020 dluh Barcelony přibližně 1,2 miliardy eur (cca 31 miliard korun) a Realu Madrid přibližně 900 milionů eur (cca 23,25 miliard korun).

Podle informací španělských médií Barcelona jen na splátkách přestupů dluží v současné době 19 klubům přes 126 milionů eur (cca 3,25 miliardy korun). Některé odchody hráčů dávají média dokonce do souvislosti se snahou obou klubů šetřit.

Real nechal odejít po konci hostování v Dortmundu Ašrafa Hakimiho, klub opustil James Rodriguez a na hostování odešel i Gareth Bale. Podobně hostování Luky Joviče a Martina Odegaarda z Barcelony jsou vnímány především jako snaha ušetřit na platech.

Superliga by ovšem mohla špatnou finanční situaci španělských velkoklubů zvrátit.

"Tento projekt nebo nějaký velmi podobný stejně jednou projde, a já doufám, že to bude brzo," řekl Peréz pro španělský deník AS.

"Podle analýzy během prvních tří měsíců pandemie dvanáct klubů zakládajících superligu utrpělo celkové ztráty 650 milionů eur (cca 16,8 miliard korun). Do konce této sezony ztratí mezi dvěma až dvěma a půl miliardami eur (cca 51 až 65 miliard korun)," předpovídá boss Realu.

Peréz není příliš nadšený ani ze změn v Lize mistrů. Ta schválila nový herní model, od roku 2024 se má hrát ve dvou velkých skupinách. 74letého prezidenta klubu změny nenadchly a především je proti jejich načasování. Podle něj přijdou příliš pozdě. "Buď se něco stane dřív, nebo všechny kluby do té doby zkrachují," varuje.

Peréz vede Real Madrid přes dvacet let a dokázal jej dostat z finančních problémů. Nyní se snaží přes nepřízeň koronavirové pandemie klub zvednout znovu, i proto zuřivě hájí svou vizi superligy.

"Fotbal je v krizi. Ekonomika okolo fotbalu je zničená a musíme se přizpůsobit nové éře. Snahou je zajistit více peněz, které se rozlejí do celého systému," chlácholí kritiky. "Je to větší problém. Dnešní mladí mezi 14 a 24 lety považují fotbal za nudný, s tím musíme něco udělat," dodal.