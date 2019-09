Sex s Georginou je lepší než můj nejkrásnější gól, prozradil Ronaldo

Fotbalový superidol Cristiano Ronaldo v emotivním rozhovoru pro ITV prozradil, že sex s jeho přítelkyní je lepší než nejkrásnější gól, který v kariéře dal, i to, jak vzpomíná na otce alkoholika.

Duben 2018, úvodní zápas čtvrtfinále Ligy mistrů. Na časomíře přeskakuje 64. minuta, když se do vápna vznese centr Daniho Carvajala. Real Madrid vede v turínské Allianz Areně 1:0. V tom vzduchem střihnou nůžky Cristiana Ronalda a míč zapadne přesně k tyči. "Bílý balet" navyšuje vedení.

"Snažil jsem se o takový gól fakt hodně let," přiznal Ronaldo. "Do té doby jsem dal v kariéře několik stovek gólů, ale žádný nebyl jako tento," vylíčil v exkluzivním rozhovoru pro stanici ITV.

"Není vůbec jednoduché to technicky takhle zvládnout," popisoval slavný fotbalista v interview s moderátorem Piersem Morganem. "Když byl míč v síti, říkal jsem si: Konečně, konečně se to povedlo. Takové nůžky jsem nikdy jindy neviděl."

Ronaldův gól nůžkami do sítě Juventusu | Video: Youtube.com

Ohromila ho i reakce příznivců Juventusu. Ti po gólu do sítě jejich týmu aplausem vestoje vysekli poklonu Ronaldovu umění. "Když fanoušci soupeře začali tleskat, jen jsem zíral. Do té doby se mi to nikdy nestalo, byl to neuvěřitelný moment," zapůsobilo na něj severoitalské publikum. I tento moment byl jedním z důvodů, proč po sezoně do Turína přestoupil.

Po gólu gesty děkoval fanouškům Juve. Zápas nakonec skončil výhrou Realu 3:0. Madrid pak dokráčel až do finále, kde zvítězil nad Liverpoolem 3:1.

"Takový výskok. Proti Juventusu. Ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Jeden z nejlepších gólů, jaké jsem ve fotbale vůbec viděl. A nejen proto, že jsem ho dal já. Říkal bych to, i kdyby takovou branku vstřelil jiný hráč," přesvědčoval Ronaldo.

Když Ronaldo v rozhovoru pro ITV na trefu vzpomínal, zaskočila ho otázka na tělo. Byl tento gól lepší než sex? "Ne, ne. Rozhodně nebyl lepší než sex s mojí Georginou," rozesmál se 34letý útočník.

S pětadvacetiletou španělskou modelkou Georginou Rodríguezovou chodí Ronaldo od roku 2016 a má s ní dceru Alanu Martinu, společně vychovávají i další tři jeho děti. Pár se poprvé potkal ještě během Ronaldova angažmá v Madridu v obchodě, kde pracovala Rodríguezová jako prodavačka. Pak se potkali na večírku. "Láska na první pohled," svěřila se Rodríguezová.

Svého milého doprovodila i do Itálie. "Strašně moc mi pomohla. Samozřejmě ji miluju," potvrdil mistr Evropy z roku 2016. "Je matkou mých dětí a je mojí vášní. Je to skvělé. Otevřel jsem jí své srdce a ona otevřela to své pro mě," sdělil romantik z Madeiry.

Nejvíc emotivním okamžikem pro Ronalda však během rozhovoru byly záběry, které ještě nikdy neviděl. Jeho táta Dinis na nich před Eurem 2004 vyprávěl, jak je na syna hrdý. V tu chvíli se slavný fotbalista rozplakal.

"Vlastně jsem svého otce neznal na sto procent. Byl to opilec. Nikdy jsem s ním ve skutečnosti nevedl normální konverzaci. Bylo to těžké," vzpomínal Ronaldo. Jeho otec jako voják z povolání prošel válkami v Mosambiku a Angole, hrůzné zážitky ho poznamenaly natolik, že hledal útěchu v alkoholu.

Zemřel v roce 2005, když bylo Ronaldovi dvacet let. "Mrzí mě, že neviděl, jak jsem se stal jedničkou, jak dostávám ceny. Že neviděl, kam jsem to dotáhl," uvedl pětinásobný vítěz Zlatého míče se slzami v očích.

Plačící Cristiano Ronaldo při vzpomínce na otce: