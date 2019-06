Fotbalisté Sadílek a Král se rozhodli pomáhat. Aukcí podpoří děti nemocné rakovinou

před 1 hodinou

Život čtyřletého Matýska se před více než rokem dramaticky změnil. Lékaři zjistili, že má nádor na ledvinách. Pomohla mu dražba dresu brankáře fotbalového Slovácka Matouše Trmala. Do aukce se zapojil i dvacetiletý reprezentační záložník Michal Sadílek. Záhy věnoval i on do aukce dres na podporu nemocného chlapce a konečnou sumu zdvojnásobil. K pomoci se teď na Sadílkovu výzvu připojil i další mladý reprezentant Alex Král.

Odhodlání záložníka Eindhovenu pomáhat odstartovala lednová aukce. "Uviděl jsem status s dražbou dresu Matouše Trmala. Zaujalo mě to, protože výtěžek šel na podporu léčby malého chlapce s rakovinou. Přihodil jsem, ale má částka nakonec nebyla nejvyšší, protože v závěru aukce jsem byl na tréninku a nestihl jsem na poslední příhozy reagovat," popisuje začátek Sadílek. Ten se záhy rozhodl do aukce věnovat svůj dres PSV, který se vydražil za 26 tisíc korun. "Neuvěřitelná suma, rozhodl jsem se tak, že vydraženou částku pro Matýska zdvojnásobím. Měl jsem z toho velmi dobrý pocit, protože jsem tak alespoň trochu mohl pomoct Matymu a jeho rodině v boji s rakovinou," vypráví Sadílek. Tím pro něj ovšem příběh neskončil. Naopak. Před pár dny založil na Facebooku stránku Výzva borců, pomocí které chce v dobročinnosti pokračovat. Výzvu přijal další mladý reprezentant Alex Král. "Matýskův příběh od té doby sleduju, a když jsme přemýšleli nad tím, jak pomoci rodinám a dětem, které se potýkají se závažnou nemocí, napadlo nás , že bychom v dobročinných aukcích mohli pokračovat formou výzvy. Domluvil jsem se proto se spoluhráčem z reprezentace Alexem Králem, který bez váhání na výzvu kývl," líčí Sadílek. Výtěžek z právě běžící aukce poputuje na konto Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, která pomáhá dětem a rodinám s onkologickým onemocněním. "Důležité je, aby o tom lidé věděli, že tu je možnost pomoct," popisuje Sadílek. Ten se mezitím rozhodl Matýska, kterému byly věnovány první aukce, navštívit. "Maty podstupuje chemoterapii a přiznám se, že jsem ze setkání měl velký respekt. Během návštěvy jsem poznal, jak skvělý kluk Matýsek je a jakou kolem sebe má pozitivní rodinu. Fakt je obdivuju, že dokážou být takto pozitivní, protože to musí být psychicky náročné. Teď jen doufám, že to s Matýskem bude lepší a lepší a takové starosti se jim budou vyhýbat," popsal setkání dvacetiletý záložník. Fotbalista Sadílek draží dres spoluhráče na podporu chlapce nemocného rakovinou číst článek "Uvědomil jsem si, že řešíme v životě úplně zbytečné věci a že zdraví je fakt nejdůležitější. Teď jak se v tom pohybuju, tak to vidím na vlastní oči. Zdraví je to nejcennější co máme," říká Sadílek. "Do 30. června dražíme dres Alexe a pak budou navazovat další dražby. Určitě budeme jen rádi, když se někdo připojí a pomůže. Ty peníze budou pomáhat," vyzval závěrem reprezentační záložník. Výzvu borců můžete podpořit v příspěvku níže ☝️ Vydraž si dres Alexe Krále, který se SK Slavia Praha získal double 🥇🏆 a přispěj na dobrou věc 👍 Aukce probíhá na FB stránce VÝZVA BORCŮ a veškerý výtěžek poputuje na konto Nadační fond dětské onkologie Krtek. Uzávěrka je v neděli 30. června 2019 ve 12:00 hod. a nejvyšší nabídka bude vítězná 👏 ⚠️ U sdílených příspěvků prosím klikněte na fotografii a "přihazujte" do komentářů pod ní! ⚠️ ➡️ Čas konce aukce – 30.6.2019 (12:00 hod.) ➡️ Výherce kontaktujeme po skončení aukce a dres předáme výherci po složení vítězné částky na účet nadačního fondu Krtek. ➡️ Aukci pořádá FB STRÁNKA – VÝZVA BORCŮ a není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku. ☝️ ETICKÝ KODEX: Dražba je konána s čistým úmyslem a bez nároku na jakýkoliv honorář. SEZNAM BORCŮ: Michal Sadílek, Alex Král - FanPage Zveřejnil(a) Výzva Borců dne NaN. undefined NaN

