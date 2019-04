Působí stydlivě a zakřiknutě, řekl Ranieri o Schickovi. Čekám, kdy se ukáže

před 31 minutami

V závěru prvního poločasu nedělního utkání s Neapolí sice fotbalista AS Řím Patrik Schick vybojoval penaltu, ale když v 63. minutě střídal, domácí fanoušci pískali. Po prohře 1:4 ho nepochválil ani trenér Claudio Ranieri, který prohlásil, že český útočník hraje za italský klub jinak než v reprezentaci. Zkušený kouč čeká, kdy se mu Schick konečně předvede.

"V některých chvílích a situacích vypadá (Schick) stydlivě a zakřiknutě. V dřívějších zápasech za Sampdorii Janov nebo v reprezentaci je vidět jiný hráč - sebevědomý, motivovaný, pokouší se o driblink," řekl na tiskové konferenci po vysoké ligové porážce Ranieri.

Přitom když na začátku března převzal tým po odvolání kouče Eusebia Di Francesca, Schicka chválil. "Patrik mi řekl, že je v pohodě. Ten kluk je tady, protože je to skvělý hráč. Ale čekám, kdy to mně i veřejnosti ukáže," doplnil Ranieri.

Schick přišel do římského celku předloni v létě ze Sampdorie Janov, podle spekulací za něj zástupci AS zaplatili ke 40 milionům eur (přes miliardu korun). Vysoká očekávání ale český útočník zatím nenaplnil. Bývalý hráč Sparty a Bohemians 1905 dal v této sezoně za AS v 28 soutěžních zápasech pět gólů, v minulém ročníku skóroval dokonce jen dvakrát v italské lize a jednou v domácím poháru.