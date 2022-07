Prestižní los pro Slovácko v Evropské lize: Dynamo Kyjev, nebo Fenerbahce

Fotbalisté Slovácka se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s poraženým týmem z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dynamem Kyjev a Fenerbahce Istanbul. V kádru tureckého celku působí i český reprezentační obránce Filip Novák. Úvodní zápasy jsou na programu 4. srpna, odvety o týden později. Slovácko začne venku. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu.

Vítěz domácího poháru MOL Cupu potřebuje v letní kvalifikaci vyhrát aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy by Slovácko muselo zdolat dva soupeře; pokud by neuspělo ve 3. předkole, čekalo by ho závěrečné předkolo Konferenční ligy.