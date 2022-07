Los předkola Ligy mistrů: Plzni hrozí Šeriff Tiraspol, který loni šokoval Real Madrid

Fotbalisté Plzně v případě postupu přes Helsinky narazí ve 3. předkole Ligy mistrů na Maribor, nebo Šeriff Tiraspol. První zápasy jsou na programu 2. a 3. srpna, odvety 9. srpna, Viktoria by začala venku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Čeští šampioni odstartují kvalifikaci elitní soutěže ve středu v Helsinkách, domácí odvetu sehrají příští týden v úterý. Pokud favorizovaná Plzeň finský tým vyřadí, zajistí si účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Pro postup do hlavní fáze Ligy mistrů potřebují Západočeši vyřadit tři protivníky.

Plzeň letos bojuje o Champions League jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy. Posledních pět účastí v kvalifikaci ale Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo. Za případný postup do skupiny LM by dostala prémii ve výši zhruba 400 milionů korun.

Západočeský tým má na Maribor příjemné vzpomínky, protože ho dvakrát zdolal v závěrečném play off o Ligu mistrů před devíti lety. Plzeňští tehdy po domácím triumfu 3:1 zvítězili ve Slovinsku 1:0 a podruhé oslavili postup do skupiny, kde si zahráli s Bayernem Mnichov, Manchesterem City a CSKA Moskva.

Tiraspol v minulé sezoně došel z úvodního předkola až do skupiny LM, kde šokoval výhrou 2:1 na stadionu rekordního čtrnáctinásobného vítěze "milionářské" soutěže Realu Madrid. Šeriff nakonec obsadil třetí místo a postoupil do jarní fáze Evropské ligy.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 2. a 3. srpna, odvety 9. srpna):

Mistrovská část: Maribor/Šeriff Tiraspol - HJK Helsinky/Viktoria Plzeň, Maccabi Haifa/Olympiakos Pireus - Apollon Limassol, Karabach/FC Curych - Ferencváros Budapešť/Slovan Bratislava, Ludogorec Razgrad/Shamrock Rovers (Ir.) - Dinamo Záhřeb/Škupi (Mak.), Linfield (Sev. Ir.)/Bodö/Glimt - Žalgiris Vilnius/Malmö, Crvena zvezda Bělehrad - Pjunik Jerevan/Dudelange (Luc.).

Nemistrovská část: AS Monako - PSV Eindhoven, Dynamo Kyjev/Fenerbahce Istanbul - Štýrský Hradec, Saint-Gilloise (Belg.) - Glasgow Rangers, Benfica Lisabon - Midtjylland/AEK Larnaka.