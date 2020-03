Předkola pohárů by mohla začít až v srpnu, ligový fotbal v září

Stávající sezona fotbalových soutěží v Evropě, kterou přerušila pandemie koronaviru, by se mohla dohrát do konce července.

Předkolům nového ročníku Ligy mistrů a Evropské ligy by byl vyhrazen srpen a nová sezona ligových soutěží by začala 12. září. Vyplývá to z pracovního návrhu, který ve čtvrtek nastínila UEFA a Ligová fotbalová asociace o něm v dopise informovala české kluby. Ze zprávy citovala česká média.

K plánu dospěla ve čtvrtek videokonference, které se zúčastnili zástupci UEFA, asociace evropských klubů a evropských lig. Pracovní skupina nastínila případný kalendář toho, jak by se mohla dokončit rozehraná sezona a kdy by mohla začít nová.

"Rádi bychom zdůraznili, že se jedná o body a témata, která jsou stále diskutována, tudíž žádný z těchto bodů není v tuto chvíli odsouhlasený či přijatý jako platný," stojí mimo jiné v dopise, který LFA, řídící v Česku profesionální soutěže, v pátek odeslala jednotlivým klubům.

Jelikož pandemie v Evropě zdaleka neustupuje a nakažených přibývá, je stále méně reálné, že by se soutěžní ročník podle původního plánu dohrál do 30. června. Pracovní návrh proto počítá s prodloužením sezony ve všech domácích ligách i evropských pohárech do 30. července, případně do začátku srpna.

Domácí soutěže by se zároveň mohly hrát ve stejném termínu jako evropské poháry. Liga mistrů a Evropská liga se zastavily v průběhu osmifinále. Dokončení klubové sezony v létě umožnilo odložení evropského šampionátu na příští rok.

Plán počítá s tím, že srpen bude vyhrazen pouze pro předkola nového ročníku evropských pohárů - tedy Ligy mistrů a Evropské ligy. Aby se vše stihlo, hrát by se mělo i o víkendech.

Následovat by podle pracovního návrhu měla tradiční reprezentační přestávka na začátku září. Ligy po celé Evropě by pak odstartovaly prvním kolem v jednotném termínu, a to o následujícím víkendu 12. a 13. září.

Podle návrhu Mezinárodní fotbalové federace FIFA by se kvůli prodloužení sezony upravily smlouvy těch hráčů, kterým končí 30. června. Nově by kontrakty platily až do posledního zápasu ročníku. Zároveň by se měl posunout letní přestupní termín. Není však zatím jasné, jak by mezinárodní federace řešily smlouvy těch hráčů, kteří už mají od 1. července podepsané kontrakty v jiných klubech.

V české lize zbývá dohrát šest kol základní části a nadstavba, která je pro většinu týmů pětikolová, plus baráž o účast v nejvyšší soutěži. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha s náskokem osmi bodů před druhou Plzní. V evropských pohárech už český fotbal v této sezoně žádného zástupce nemá.