Pral se s hazardem, Limberskému sliboval labutě. Nyní Vůch maká v obchodě za kasou

"Ano, přátelé, takhle se fárá." Bývalý talent českého fotbalu Egon Vůch zveřejnil na svém Instagramu fotografii, na které pracuje za kasou jednoho ze supermarketů.

Sám mluví o tom, že pochází z kolotočářské rodiny, možná právě proto jeho fotbalová kariéra připomíná divokou adrenalinovou atrakci. Egon Vůch před lety patřil mezi největší české talenty, díky své rychlosti a výborné technice dostal šanci i v tehdy mistrovské Viktorii Plzeň.

Nyní devětadvacetiletý záložník kope za třetiligovou Jiskru Domažlice a během koronavirové pauzy si přivydělává za pokladnou v supermarketu.

Do profesionálního fotbalu Vůch před deseti lety naskočil v Teplicích a hned v prvním utkání se blýskl gólem. Netrvalo dlouho a na šikovného klučinu začaly chodit nabídky ze zahraničí. Místo lukrativního angažmá ovšem jeho kariéra nabrala sestupný směr. Vůch se rád bavil, rád vymetal diskotéky i herny.

"Tenkrát jsem nakoukl do velkého fotbalu, všichni měli dobré smlouvy, já se jim chtěl rovnat, ale nestačily mi na to peníze. Snažil jsem se je získat hazardem a prohrál je," popisoval své začátky v rozhovoru pro iDnes.cz.

I přes všechny životní trable přišla na konci roku životní šance: po Vůchovi sáhl kouč Pavel Vrba a přivedl ho do Plzně, kde podepsal smlouvu na tři a půl roku. Fotbalový průšvihář tak přišel do kabiny, která tehdy byla různými výstřelky pověstná. "Limberskému jsem slíbil, že když se udělá titul, chtěl bych pro tým na zahradě labutě," popisoval Vůch.

A právě kvůli dalšímu přešlapu vydržel ve Viktorce necelý rok. Bylo to krátce po excesu Davida Limberského, který pod vlivem alkoholu nabořil své luxusní bentley. Vedení Plzně vyhlásilo nulovou toleranci porušením životosprávy - a o měsíc později byl Vůch přistižen ve večerních hodinách v jedné z restaurací. Okamžitě byl vyřazen z týmu.

Problémy sice rodák z Plzně přitahuje jako málokdo, to ale neznamená, že by měl křivý charakter. Naopak. Před čtyřmi lety začal soud rozplétat korupční kauzu, do které byla zapojena řada fotbalistů. Vůch ale tehdy řekl ne. Nabídce, aby ještě v dresu Teplic ovlivnil pohárové utkání v Domažlicích, odolal.