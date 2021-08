Policie zadržela muže, kteří narušili brněnské derby, Silnému hrozí distanc

Hasiči dostanou příští rok ze státního rozpočtu zhruba 14 miliardy korun, což je o 1,5 miliardy více ve srovnání s původním návrhem. V pondělí se na tom dohodla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Informovalo o tom ministerstvo financí.

Zhruba jednu miliardu využijí hasiči na investice, jako je například nákup techniky. Další peníze pak jsou určeny na nábor nových hasičů. České televizi Schillerová řekla, že hasiči budou dostávat peníze na 300 nových hasičů každoročně od roku 2022. Podle Vlčka dlouhodobě ve sboru chybí 1500 hasičů.

Základní parametry rozpočtu vláda schválila na počátku června, a to se schodkem 390 miliard korun. Schillerová v tomto týdnu pokračuje v jednáních s jednotlivými ministry o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ministryně dříve uvedla, že rezort 24. srpna zveřejní novou makroekonomickou prognózu, na základě které by měl úřad návrh státního rozpočtu na příští rok upravit. Zároveň upozornila, že do říjnových parlamentních voleb nestihne sněmovna zřejmě rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách proto bude muset návrh podle ministryně vláda opět schválit a předložit poslancům.