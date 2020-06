Pokud West Ham sestoupí, Souček se vrátí do Slavie, zní z Anglie

Budoucnost záložníka Tomáše Součka ve West Hamu je stále nejistá. Podle respektovaného webu The Athletic se v případě sestupu klubu do druhé ligy vrátí do pražské Slavie, odkud do Londýna přišel.

Souček zamířil do West Hamu v zimě na půlroční hostování s povinnou opcí na přestup, pokud se klub udrží v Premier League. "Hammers" za něj zaplatili Slavii 113 milionů korun a z opce by jim plynulo dalších 408 milionů korun. Související Mým nejoblíbenějším hráčem je Rosický, překvapil Souček ve zpovědi fanouškům Ve hře byla ale také varianta, že by Souček v Londýně mohl zůstat, i pokud klub sestoupí do Championship. K tomuto scénáři ale podle webu The Athletic nedojde. Důvodem je fakt, že Slavia údajně trvá na původní výši opce, přestože se podmínky na trhu kvůli koronavirové krizi radikálně změnily. West Ham se už na začátku krize rozhodl šetřit a plošně snížil platy v klubu o deset procent. Trenér Moyes si nechal zredukovat mzdu dokonce o třicet procent. Úsporná opatření nejspíš bude klub plánovat i v létě, obzvláště pokud se mu nepodaří udržet příslušnost v Premier League. Podle nejmenovaných zdrojů Athleticu by v takovém případě Souček zamířil zpátky do Slavie. A to i přesto, že slávistický záložník během čtyř zápasů, které stihl na jaře za West Ham odehrát, svými atletickými výkony na Moyese udělal dojem. West Ham se aktuálně nachází nad pásmem sestupu jen díky lepšímu skóre, než mají jeho konkurenti, kterými jsou v tuto chvíli zejména Aston Villa, Bournemouth, Brighton a Watford. Premier League po nucené přestávce začne až 17. června a do konce ročníku zbývá odehrát devět kol. Což znamená, že Souček si bude muset hostování o několik týdnů prodloužit, aby s týmem mohl být do konce sezony. Tomuto kroku je ale údajně pozitivně nakloněn. Související Projděte si tabulky elitních zahraničních fotbalových lig 2019/20 Infografika