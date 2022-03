Podruhé se takhle nespletu. Ancelotti vzal debakl s Barcelonou na sebe

Trenér fotbalistů Realu Madrid Ancelotti vzal nedělní domácí debakl s Barcelonou 0:4 v 29. kole španělské ligy na sebe. Dvaašedesátiletý kouč přiznal, že zvolil špatnou sestavu, nemyslí si však, že by porážka měla na "Bílý balet" dopad. Těší ho, že jeho tým vede La Ligu o devět bodů před Sevillou a že je ve čtvrtfinále Ligy mistrů.

"Sestava nefungovala. Nesložil jsem ji dostatečně dobře na to, abychom vyhráli. Barca byla lepší a zaslouženě zvítězila. Není pro mě složité přijmout, že jsem vybral špatnou sestavu. Někdy se vám to povede, jindy ne. Tentokrát jsem chyboval, ale nebudu z toho dělat vědu. Porážka nás tvrdě zasáhla. Víme, jak důležité utkání s Barcelonou je, zejména pro fanoušky," citoval Ancelottiho klubový web.

Real, který na počest 120. výročí od svého založení nastoupil netradičně v černých dresech, zatímco hosté ve žlutých s červenými pruhy, se v Clásicu musel obejít bez zraněného obránce Ferlanda Mendyho a kanonýra Karima Benzemy.

"Nemůžeme si myslet, že jsme prohráli kvůli Karimově absenci. Chybovali jsme tím, že jsme se je snažili napadat až moc vysoko a oni hráli zezadu velmi dobře. Poté, co dali první gól, jsme měli ještě větší potíže s tím držet znovu míč. Začátek se nám povedl, ale pak jsme složitě získávali míč, vzadu jsme riskovali a celkově se trápili," uvedl Ancelotti, který Real vedl už v letech 2013 až 2015.

Za Barcelonu se v prvním poločase na Santiagu Bernabéu trefili Pierre-Emerick Aubameyang a Ronald Araújo, po změně stran skórovali Ferrán Torres a opět Aubameyang. "Nemyslím si, že prohra mužstvo ovlivní. Sestava se nepovedla. Můžu se splést jednou, výjimečně se stává, že by to bylo dvakrát," konstatoval Ancelotti, bývalý trenér Juventusu Turín, AC Milán, Chelsea, Paris St. Germain nebo Bayernu Mnichov.

Následuje reprezentační přestávka. "Je čas dobít baterky a připravit se na to, abychom v příštích dvou měsících zvedli nad hlavu pár trofejí. Musíme si vyhodnotit, v jaké pozici se nacházíme. Na začátku sezony bychom brali, kdybychom 20. března vedli ligu o devět bodů a byli ve čtvrtfinále Ligy mistrů (proti Chelsea). Porážka bolí, velmi mě mrzí a jsem z ní nešťastný, ale musím být klidný. Jsem vděčný za náskok a čtvrtfinále Ligy mistrů," prohlásil bývalý záložník Parmy, AS Řím a AC Milán.

Tohle si vychutnáme, smál se Xavi

Po nedělním Clásicu byl pochopitelně nadšený trenér Barcelony Xavi. Hráčská legenda katalánského velkoklubu věří, že triumf v derby tým do budoucna povzbudí, ale nemyslí si, že Barcelona ještě v této sezoně může usilovat o titul.

"Jsem nadšený, tento večer si vychutnáme. Barca je zpátky. Ukázali jsme, že se umíme postavit takovému skvělému týmu, jakým je Real Madrid, který je rozjetý a hraje doma. Byl to působivý výkon, mohli jsme dát víc gólů. Je to úžasný výsledek, který nás do budoucna povzbudí v našem projektu. Odjíždíme odsud s úsměvem od ucha k uchu," řekl Xavi pro deník Marca.

"Užívám si to, vítězství 4:0 mě posilní. Jsem nováček. Barcelona by měla bojovat podobným způsobem. Nepotřebuju žádnou slávu. Nevnímám to jako osobní výhru. Je to o týmu, rodině a fanoušcích Barcelony. Vychutnávám si to víc než jen jako trenér Barcelony, jelikož jsem celoživotní fanoušek tohoto klubu. Na takové večery se nezapomíná," uvedl dvaačtyřicetiletý bývalý záložník.

Za Barcelonu se v prvním poločase na Santiagu Bernabéu trefili Pierre-Emerick Aubameyang a Ronald Araújo, po změně stran skórovali Ferrán Torres a opět Aubameyang. "Víc než čtyři góly mě dostalo, jak mí hráči bojovali, běhali a do všeho šli naplno. To je inspirativní," konstatoval Xavi.

Barca ztrácí ze třetí pozice na Real 12 bodů a na druhou Sevillu tři body, navíc má oproti ní zápas k dobru. Po reprezentační pauze ji přivítá na Camp Nou. "Musíme nadále pracovat. Nezískali jsme titul. Musíme zůstat pokorní. Dnešek oslavíme, odpočineme si a začneme myslet na Sevillu. Jsou to další tři body," prohlásil Xavi, jehož svěřence čeká v dubnu čtvrtfinále Evropské ligy s Eintrachtem Frankfurt.

"Nemyslím si, že La Ligu vyhrajeme, je to velmi náročné. Real Madrid je před námi o 12 bodů, začalo se nám dařit příliš pozdě, ale budoucnost je světlá. Je to velké povzbuzení. Nejdříve si musíme zajistit účast v Lize mistrů a pak uvidíme. Tato výhra náš projekt posilní. Ještě jsme nedosáhli vytyčených cílů," podotkl Xavi, který v listopadu opustil katarský Al Sádd a převzal Barcelonu po odvolaném Ronaldu Koemanovi.

Katalánský tým zdolal Real Madrid po šesti soutěžních zápasech poprvé od března 2019. "Bylo důležité ukončit sérii proher, negativní myšlení a pocit, kterým klub procházel. Je to obrovská morální vzpruha. Budeme se dál zlepšovat," uvedl dvojnásobný evropský šampion i mistr světa se Španělskem.