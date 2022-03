Kouzelník Xavi velebí Aubameyanga. Nabuzená Barcelona chce v El Clásicu zlomit sérii

Real Madrid s Barcelonou neprohrál už tři roky a v probíhající sezoně směle kráčí k titulu ve španělské fotbalové lize. V neděli večer ovšem narazí na tým, který v posledních týdnech sbírá vítězství za vítězstvím a jehož tvář se proměnila příchodem tří velkých posil v zimním přestupovém období.

Tradičně bylo El Clásico důležitým zápasem v bojích o španělský titul. Letos tomu tak zcela jistě není. Real Madrid vede tabulku o deset bodů před Sevillou, pro Barcelonu zůstává nyní hlavním cílem skončit na pozici zajišťující účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Katalánci tak budou hrát především o sebevědomí. Jak sám trenér Xavi Hernandéz uvedl, boj o titul zápas neovlivní. Barcelona se spíš bude snažit zlomit negativní bilanci s Realem Madrid z poslední doby. Šest zápasů v řadě s ním nevyhrála, poslední vítězství zapsala před více než třemi lety v březnu 2019.

Není bez zajímavosti, že tehdy si Barcelona připsala výhru ještě pod trenérem Ernestem Valverdem. Od té doby tým vedli tři trenéři. Quique Setién, Ronald Koeman ani Sergi Barjuán si ovšem výhru nad bílým baletem nezapsali.

"Chceme si jít pro tři body, čímž bychom se přiblížili našemu cíli kvalifikovat se do Ligy mistrů," upozornil trenér Barcelony.

Xavi přebral tým v listopadu a od té doby se Barcelona drápe tabulkou vzhůru. Klubu se navíc podařilo v zimě i přes finanční potíže zajímavě posílit. Z Arsenalu přišel zdarma Pierre-Emerick Aubameyang, za 55 milionů eur (2,2 miliardy korun) přišel Ferran Torres z Manchesteru City a trojici z Premier League doplnil ještě Adama Traoré z Wolves.

Zimní příchody se ovšem týmu povedly na jedničku. Xavi z Aubameyanga, Traorého a Torrese sestavil nový útočný trojzubec Katalánců a zatím se zdá, že na to kápl. V záloze se navíc rozehrál mladík Pedri, který se trefil i v posledním zápase Evropské ligy.

Zatím největší radost má trenér Barcelony právě z Aubameyanga, který v Arsenalu rozvázal smlouvu a dokonce ve Španělsku přistoupil na nižší plat. Od lednového příchodu vstřelil sedm branek v deseti zápasech a zdá se, že atletičtější La Liga mu více sedí oproti přeci jen soubojovější Premier League.

"Je to pro nás dar z nebes. Je to hrozně pozitivní člověk, zapadl skvěle do kabiny a přizpůsobil se naší hře. Vytváří šance, dává góly, presuje. Je pro mě čest ho trénovat," rozplývá se dvaačtyřicetiletý trenér.

Spekuluje se navíc o tom, že v létě by se do týmu mohl vrátit také Lionel Messi, který se v Paříži vysloveně trápí. Po vyřazení z Ligy mistrů jej fanoušci v Parku princů dokonce vybučeli.

Xavi spekulace nijak nevyvrátil. Naopak připustil, že by Messiho rád uvítal zpět na Camp Nou. "Je to nejlepší hráč historie a dveře bude mít v Barceloně vždycky otevřené. Myslím, že mu dlužíme hodně," řekl španělským médiím. Dodal ovšem, že smlouvu má argentinský útočník v PSG až do roku 2024.