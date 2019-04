Ostuda před derby? Znám to. Ale zápas se Slavií je vždycky na krev, říká Novotný

před 5 minutami

Atmosféru vyhecovaných bitev se Slavií zná jako nikdo jiný. V ligovém áčku Sparty strávil šestnáct let, Letenským dopomohl ke čtrnácti titulům. Bývalý vynikající stoper Jiří Novotný věří, že borce v rudých dresech domácí výbuch s Karvinou před semifinále fotbalového MOL Cupu v Edenu nepoznamená.

Jak se dá podle vás nejlépe oklepat ze zápasu, který Sparta v neděli odehrála?

Derby je zcela výjimečný duel. Vzpomínám si, jak jsme jednou doma také ostudně podlehli Trnavě a za týden jsme Slavii porazili.

Padla i Slavia ve Zlíně. Jak tipujete dnešní pohárový duel?

O motivaci se bavit nemusíme, takže si myslím, že to zase bude zápas na krev. Slavia chce získat double a Sparta se netají přáním osladit si letošní sezonu prvenstvím v poháru, čímž by si otevřela dveře do Evropské ligy.

V jarní tabulce je Sparta po deseti odehraných zápasech s dvaadvaceti body na nejvyšší příčce. Překvapila vás tato bilance?

Podařilo se jí zvládnout první utkání, což jí pomohlo psychicky. Byl znát i příchod Dočkala. Bez něj ale už klopýtla v Mladé Boleslavi a v neděli dokonce propadla v utkání s Karvinou, kdy jí chyběl i další kvalitní záložník Kanga.

Ten stojí v rámci třízápasového trestu. Jak angažmá gabonského středopolaře na Letné hodnotíte?

Je to dobrý fotbalista a v poslední době se uklidnil, ale zároveň není možné, aby v sezoně nasbírat dvanáct žlutých karet, navíc většinou za klukoviny, což prozrazuje obrovskou nekázeň. Na jedné straně pomáhá, ale zároveň také oslabuje mužstvo.

A jaký dojem máte z několika mladíků, kteří se ve Spartě zabydlují?

Pozorně sleduju hlavně Plechatého. Je rychlý, nebojácný, ale potřeboval by mít vedle sebe zkušeného stopera. Výborný je Hložek, který má před sebou slibnou budoucnost. Jiný typ útočníka je Drchal. Potřebuje však pravidelně hrát a ze zkušenosti vím, že když se mužstvu nedaří, tak je moc těžké vyniknout.

Je pro Slavii výhodou, že má tak široký kádr?

Určitě. Spartě proti Karviné chybělo pět zraněných nebo nemocných a bylo to na výkonu mužstva znát.