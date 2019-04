Barcelona vábí mladého Slováka. Za reprezentaci země pod Tatrami ale nechce hrát

před 2 hodinami

Osmnáctiletý fotbalista Ludovit Reis by se už v létě mohl stát posilou slavné Barcelony. Katalánský velkoklub má o záložníka Groningenu vážný zájem.

Teenager Reis se v této sezoně pevně zabydlel v sestavě Groningenu, z dosavadních 31 kol Eredivise se čtyřiadvacetkrát objevil v základní sestavě a třikrát střídal. Zajímavostí je, že všechny zápasy, do kterých nezasáhl, jeho celek prohrál…

Groningen se drží ve středu ligové tabulky, a byť Reis vstřelil jediný gól, svými výkony zaujal zástupce Barcelony natolik, že by už v létě mohl přestoupit na Nou Camp. Skauti katalánského klubu ho podle španělského deníku Marca sledují už více než rok a také činovníci nizozemského týmu potvrdili, že by se jejich hráč mohl stěhovat k Lionelovi Messimu.

"Opravdu existuje možnost, že bude hrát za Barcelonu už od příští sezony," citoval kanál Fox Sports výkonného ředitele Groningenu Hanse Nijlanda, jenž zároveň upozornil, že Reisova cena by se měla pohybovat kolem šesti milionů eur (v přepočtu přes 150 milionů korun).

Pod Tatrami se ale dvakrát vzrušovat nemusejí, reprezentantem z Barcelony by se jejich fotbalový národní tým asi stejně chlubit nemohl. Reis má sice slovenské rodiče, ale narodil se v Haarlemu, a přestože má kromě nizozemského i slovenské občanství, láká ho to jednoznačně do mužstva "oranjes".

"Raději bych hrál za Nizozemsko, kdybych měl tu šanci. Přece jen si myslím, že je tam větší kvalita," prohlásil Reis loni v rozhovoru pro webovou stránku nizozemské stanice RTV Noord.

