"Mazejte odsud, nebo vás fakt zabijou." Sudímu po fotbale v Praze vyhrožovali nožem

Velmi ostudnou a nebezpečnou dohru měl podle zprávy rozhodčího fotbalový zápas pražské 1. B třídy mezi Chodovem a Klánovicemi. Domácím divákům se nelíbilo, jak devatenáctiletý sudí Matyáš Hanzlík utkání vedl, a po skončení si to s ním přišli ostře vyříkat. Rozhodčích a delegáta se nezastal ani hlavní pořadatel, ba naopak.

Chodovu se v sobotním zápase proti Klánovicím od začátku nedařilo, v první půli obdržel šest branek a před přestávkou jen korigoval na 1:6.

"Pár kontroverzních rozhodnutí hlavního arbitra rozdmýchalo domácí hráče a fanoušky, což se přeneslo i do druhého poločasu. Odpískané fauly a rozhodnutí byly určitě zpochybnitelné, nicméně při přestupcích byl metr nastaven stejně pro oba týmy a svým rozhodováním hlavní sudí nezasáhl ani do jedné branky v zápase," píše na svém webu vítězný tým Klánovic.

"Typicky bývají tyto duely díky početné návštěvnosti domácích diváků napjaté, navíc byli tentokrát přiřazeni dva nezkušení rozhodčí, což vyústilo v poměrně vyhrocené situace v průběhu celého zápasu," komentují Klánovice hned na začátku zápasového referátu.

Ve druhém poločase už gól nepadl, zato devatenáctiletý rozhodčí Matyáš Hanzlík, kterému na čáře pomáhal o dva roky mladší Jiří Ševčík, vyloučil domácího hráče Lukáše Hlinku za nepřiměřený verbální útok.

"V přerušené hře směrem k rozhodčímu: 'Ty jsi fakt č**ák.' Při odchodu ze hřiště dle sdělení delegáta pronesl: 'Takováhle ku*da nemůže pískat,'" uvedl sudí Hanzlík do zápisu.

Žlutou kartu udělil i hrajícímu trenérovi Petru Gabrielovi na lavičce náhradníků Chodova. Ten následně sám odešel, protože by podle svého komentáře po případném střídání "stejně nedohrál s tímhle debilem, co to píská".

U bufetu čekali agresivní diváci

Při závěrečném odchodu do šaten pak trojici rozhodčích a delegátovi zápasu všechno "sečetli" diváci. Jejich zlobu a nadávky přiživoval podle zprávy rozhodčího jak předseda chodovského klubu Miroslav Holinka, tak hlavní pořadatel Tomáš Horálek.

Po sprše urážek byl podle zprávy delegát jedním z diváků násilně natlačen do kabiny sudích, kde se čtveřice aktérů ještě s náhodně přítomným kolegou rozhodčím, který se jí zastal, raději zamkla.

"Pan delegát byl arogantní a vůbec mi nechtěl odpovědět, proč bylo to utkání řízeno takovým způsobem. De facto se mi smál do obličeje. Řekl jsem mu, že jsem předseda a chci to vědět. Jenom jsem mu řekl, že je arogantní, nic víc. Oni si pak do zápisu dopíšou, co chtějí. S tím nic neudělám," vyjádřil se pro Aktuálně.cz předseda Chodova Holinka.

Zloba domácích měla eskalovat při odchodu rozhodčích a delegáta z areálu hřiště. Pořadatel je poslal ke vzdálenější brance, cestou kolem kabin a místního bufetu.

"Zde nás čekala 'ulička' místních diváků a hráčů. Nejprve mě jeden z nich kopl do nohy. Když jsem se otočil, dostal jsem nečekaně pěstí do nosu. V ruce měl tento, již zřejmě podnapilý, divák skleněný půllitr, kterým mě chtěl původně zasáhnout. Následně mě polil pivem," popsal Hanzlík.

"Jeden z diváků měl v ruce nůž, výhrůžně s ním manipuloval a koukal se při tom směrem k rozhodčím. Dále na mě aktéři tohoto incidentu řvali, že mě zabijou, že ví, kde bydlím," pokračoval rozhodčí.

U toho už Holinka podle svých slov nebyl. "Griloval jsem klobásy, mám u hřiště hospodu. Nebyl jsem u toho odchodu, ale že by tam měl být nějaký nůž… Možná viděli jen vidlice na klobásy. A nechápu, jak by někdo mohl mít skleněný půllitr, když dvanáct let dáváme pivo do plastu," podotkl předseda.

"Ale neviděl jsem to. Nevím, co se tam stalo," zopakoval Holinka.

Pořadatel podle sudího následně situaci ještě vyostřil mrazivými větami: "Mazejte odsud, nebo vás tady fakt zabijou, oni jsou toho schopní." Mimo areál potom údajně pokračoval ve výhrůžkách stylem, že tady už může cokoliv. Až na strkání do zad už ale podle Hanzlíka k dalšímu napadení nedošlo.

Příhoda se sudích zastal

Přesto, jak na Twitteru informoval reportér televize Nova Jan Zálužský, musel mladý rozhodčí na pohotovost, má bolesti hlavy, trauma a s rodiči podává trestní oznámení.

Šéf rozhodcovské komise FAČR Radek Příhoda reagoval na sociální síti s tím, že drží palce a rád by Hanzlíka pozval na svaz.

"Rád dorazím a vážím si i vaší podpory," tweetoval nazpátek sám mladý sudí. Na komentáře dalších uživatelů, zdali ho tento incident od pískání neodradí, odpověděl: "Já se nedám, to se nebojte."