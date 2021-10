Otřesné záběry. Dorostenec napadl pěstí rozhodčího, od klubu dostal doživotní trest

Slovenský fotbal řeší po řádění fanoušků v utkání Trnavy a Slovanu Bratislava další skandál spojený s násilím. Po zápase čtvrté dorostenecké ligy mezi týmy TJ FK Družstevník Trhovište a TJ Slavoj Kráľovský Chlmec (2:3) napadl rozhodčího domácí hráč Adrián Bogár.

Sudího podle záběrů inzultoval fotbalista s číslem 2, podle oficiálního zápisu tedy mělo jít o Michala Milenku. Ten však s brutálním napadením nemá nic společného. "Byl to Adrián Bogár, který hrál načerno. O poločase se převlékl do dresu s číslem dva a po utkání napadl rozhodčího,“ citoval deník SME šéfa disciplinární komise Východoslovenského fotbalového svazu Miroslava Urbana.

Bogár při odchodu ze hřiště udeřil hlavního sudího Petra Pavla tak silně, že jeho obličej okamžitě zalila krev. Teprve patnáctiletý násilník následně dostal za fyzické napadení zákaz vstupu na střetnutí řízené VsFZ po dobu 60 měsíců.

"Jedná se o nejvyšší možný trest. Je důležité, aby jsme veřejnost upozornili na to, že něco podobné je nepřístupné. Podobné věci se na trávnících stávají, ale toto je už síla. Překročené byly všechny hranice,“ dodal Urban.

Brutální napadení odsoudily také oba kluby. Bogár už si v Trhovišti do konce života nekopne. „Dostal adekvátní trest a možná měl dostat ještě víc. Jestli si ještě někdy zahraje fotbal, pak jedině v jiné obci. U nás nadobro skončil. Dokonce jsme uvažovali, že bychom úplně zrušili celé mužstvo, ale nebylo by to fér vůči ostatním klukům, kteří jsou slušní,“ prohlásil předseda Trhovište Vladimír Koba.

Přesto není jisté, že dorostenci klubu z michalovského okresu ročník skutečně dohrají. Od vedení dostali ultimátum do konce sezóny - pokud se chování hráčů nezlepší, bude tým odhlášen ze soutěže.

„Ne všichni dorostenci jsou špatní. Jde o tři, čtyři nepřizpůsobivé Romy, kterým občas přepne. Kdo s nimi nežije, myslí si, že jsou svatí, ale ne vždy je to tak. O kluka, který to udělal, jsme se starali od jeho šesti let… Takový zkrat je neobhajitelný," dodal Koba podle SME.sk.