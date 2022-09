Jablonec posílil Malajsijec Cools, za Midtjylland si zahrál Ligu mistrů

Jablonec posílil malajsijský reprezentant Dion Cools. Šestadvacetiletý pravý obránce nebo záložník naposledy působil v dánském Midtjyllandu, na sever Čech přišel jako volný hráč.

Cools je bývalým mládežnickým reprezentantem Belgie, v dospělé kategorii ale nastupuje za rodnou Malajsii. Největších úspěchů dosáhl v Bruggách, se kterými vyhrál třikrát belgickou ligu. Celkem za ně nastoupil ke 106 utkáním a zaznamenal osm branek a deset asistencí. Na kontě má i devět startů v Lize mistrů.

V roce 2020 zamířil po čtyřech a půl letech do Midtjyllandu, s nímž rovněž získal mistrovský titul. V jarní části uplynulé sezony Cools hostoval v belgickém Waregemu, po návratu do Dánska už se do sestavy neprobojoval.

Jablonec přivedl během krátké doby další zahraniční posilu. Před týdnem přišel do týmu z litevského FK Panevežys nigerijský stoper Joshua Akpudje, jenž si v neděli odbyl vítěznou premiéru proti Hradci Králové.