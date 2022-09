Byl jsem vyděšený k smrti. Wolverhampton oznámil příchod Costy "vlčím" videem

Španělský útočník Diego Costa se vrací do Anglie. Bývalý fotbalista Chelsea nebo Atlética Madrid minulý týden uspěl na testech a jako volný hráč podepsal roční smlouvu s Wolverhamptonem.

Třiatřicetiletý Costa už v Anglii hrál v letech 2014 až 2017 a s Chelsea získal dva tituly. Rodák z Brazílie také dvakrát ovládl španělskou ligu s Atléticem Madrid, se kterým vyhrál i Evropskou ligu a zahrál si finále Ligy mistrů.

Od lednového odchodu z Mineira byl bez angažmá a minulý týden přišel do Wolverhamptonu na zkoušku. V týmu nahradí dlouhodobě zraněné útočníky Sašu Kalajdžiče a Raúla Jiméneze.

Anglický klub, jemuž se přezdívá Wolves (Vlci), představil novou posilu videem, v němž Costa vede na řetězu tři tyto psovité šelmy. "Byl jsem vystrašený k smrti. Držel jsem ten řetěz a říkal jsem si, co když si ten vlk usmyslí na mě skočit?" popsal natáčení Costa. "Byla to úžasná zkušenost, ale ne moc příjemná. Mám sice pět psů, ale nejsou to vlci."

Wolverhampton je po šesti dosavadních kolech anglické ligy na 14. místě se ziskem šesti bodů, ale trápí se střelecky. Na kontě má pouhé tři góly, což je spolu s West Hamem nejméně v Premier League.