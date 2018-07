Francie patřila před začátkem mistrovství bezesporu mezi největší favority. Po hubených letech, kdy Les Bleus vypadli ve skupině šampionátu v Jižní Africe a na Euru v Polsku a na Ukrajině vůbec nehráli, jsou pryč. Pod vedením Didiera Deschampse došla Francie před čtyřmi lety v Brazílii do čtvrtfinále a na domácím Euru 2016 padla až ve finále s Portugalskem. Do Ruska přivezli Francouzi hvězdami nabité mužstvo s ofenzivními esy jako Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé či Olivier Giroud. Kouč Deschamps si dovolil nechat doma například Martiala, Rabiota nebo Lacazetta. V základní skupině C však favorité ze západní Evropy nepřesvědčili. Austrálii a Peru zdolali po nevýrazných výkonech 2:1 a 1:0, poslední utkání s Dánskem už odehráli na půl plynu a remízou 0:0 jen stvrdili první příčku. V osmifinále budou muset Francouzi přepnout na vyšší obrátky.

Poslední utkání Francie:

Úterý 26. června, 16:00, Moskva:

FRANCIE - DÁNSKO 0:0

Sestava Francie: Mandanda - Sidibé, Varane (C), Kimpembe, Hernández (50. Mendy) - Kanté, N'Zonzi - Dembèlé (78. Mbappé), Griezmann (68. Fékir), Lemar - Giroud.