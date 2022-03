Rusko chce pořádat fotbalové Euro 2028. Když neuspěje, zkusí to za další čtyři roky

Fotbalové asociace Anglie, Walesu, Severního Irska, Skotska a Irska oficiálně potvrdily přihlášku na společné pořadatelství fotbalového mistrovství Evropy v roce 2028. O šampionát se bude ucházet i Rusko, a to navzdory tomu, že v současnosti je kvůli invazi na Ukrajinu v izolaci. Dalším kandidátem je Turecko.

Dnes končí termín pro podání přihlášek. Kompletní seznam kandidátů bude zveřejněn v dubnu, pořadatele UEFA vybere za rok v září.

Kandidaturu potvrdil ve vysílání ruské televize Matč TV prezident ruského fotbalového svazu Alexandr Djukov. "Musíme se chopit příležitosti. Máme zkušenosti, stadiony i potřebnou infrastrukturu," uvedl Djukov s odkazem na světový šampionát, který jeho země pořádala v roce 2018.

Ruské týmy byly po napadení Ukrajiny koncem února vyloučeny z mezinárodních soutěží. Rusko tak mimo jiné přišlo o možnost nastoupit v baráži o mistrovství světa proti Polsku. S odvoláním u Mezinárodní sportovní arbitráže v Lausanne neuspělo.

Favoritem na pořádání ME za šest let ale bude spojená kandidatura zemí z britských ostrovů. "Věříme, že Euro 2028 by mohlo být jednou z největších sportovních událostí v historii Velké Británie a Irska. Unikátní spojení pěti kandidátských zemí nabízí výjimečnou příležitost a velký potenciál pro evropský fotbal," stojí ve společném prohlášení na webu Anglické fotbalové asociace.

Pětice zemí v následujícím období rozpracuje svou kandidaturu včetně všech organizačních záležitostí. Pokud by byla kandidatura úspěšná a finále by se odehrálo na největším stadionu ve Wembley, vrátil by se duel o zlato na slavný londýnský stadion po sedmileté pauze. V roce 2021 hostilo Wembley finále odloženého Eura 2020, které se uskutečnilo v jedenácti zemích.

UEFA už předem upozornila, že účast domácího týmu na závěrečném turnaji je automatická pouze při společné kandidatuře nejvýše dvou zemí.

Příští ME uspořádá za dva roky Německo. Zájem o Euro 2032 zatím projevila Itálie.