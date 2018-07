Thierry, vybral sis špatnou stranou, vzkazují Henrymu Francouzi

před 55 minutami

Thierry Henry, někdejší hvězda francouzské reprezentace, bude v letošním semifinále MS stát proti "svým" na lavičce Belgie.

Petrohrad - Semifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Belgie bude speciální pro Thierryho Henryho. Asistent trenéra Belgie se totiž poprvé postaví proti zemi, kterou sám dlouho reprezentoval. Porazit se bude snažit bývalé spoluhráče v čele s trenérem Didierem Deschampsem, s kterým slavil titul mistrů světa v roce 1998.

"Je to bizarní situace. Jako Francouz bude na soupeřově lavičce," řekl Deschamps. "Budeme chtít Titimu (Henryho přezdívka) ukázat, že si vybral špatnou stranu. Bude divné vidět ho na soupeřově lavičce. I pro něj to bude zvláštní zápas," doplnil útočník Olivier Giroud.

Čtyřicetiletý Henry odehrál za reprezentaci 123 zápasů a s 51 vstřelenými góly je francouzským rekordmanem. Vedle titulu mistra světa pomohl i k triumfu na ME 2000 a k druhému místu na MS 2006. Po konci kariéry v roce 2014 působil jako komentátor, v roce 2016 pak bývalý hráč Monaka, Juventusu, Arsenalu, Barcelony a New Yorku dostal nabídku připojit se k belgické reprezentaci jako asistent trenéra Roberta Martíneze.

"Thierry Henry je pro nás opravdu důležitý. Vypráví nám příhody ze své kariéry a tím nás inspiruje. Když něco řekne, vždy je to velmi užitečné. Jeho zkušenosti z mistrovství světa mají na nás velmi pozitivní vliv," řekl belgický obránce Toby Alderweireld. "Raději bych, aby dával rady mně," reagoval Giroud.

Francouzi ale věří, že Henryho přítomnost nebude pro Belgičany takovou výhodou a že jim nepomůže Francii vyřadit. "Věřím, že Thierry bude asi jediný na hřišti, kdo bude spokojený, ať už to dopadne jakkoli. Když vyhrajeme my, určitě bude také šťastný, protože je to pořád Francouz," řekl obránce Lucas Hernandez.

Zvláštní situace to bude i pro francouzského útočníka Kyliana Mbappého, který bývá často k Henrymu přirovnáván a sám ho považuje za svůj vzor. "Byl to skvělý hráč a hodně mě inspiroval. Mezi námi je velký respekt. Bude divné ho vidět na druhé straně. A určitě to bude divné i pro něj," řekl Mbappé.