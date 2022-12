Srbsko - Švýcarsko. Evropské celky bojují o místo za Brazilci, v lepší pozici Švýcaři

Postupová matematika hovoří ve prospěch Švýcarska, kterému by k postupu měla stačit i remíza. V tomto případě by totiž Kamerun musel porazit Brazílii. To se jeví jako nepravděpodobné, ale v posledních zápasech už jsme několik zaváhání favoritů viděli.

Srbsko musí na druhou stranu bezpodmínečně zvítězit. Při zmiňované výhře Kamerunu by navíc museli nastřílet o jednu branku více než kamerunská reprezentace.