Nudní Nizozemci. Když si to myslíte, jeďte domů, rozčílil se Van Gaal

Trenér nizozemských fotbalistů Louis van Gaal po vítězství 2:0 nad domácím Katarem a postupu do osmifinále mistrovství světa rezolutně odmítl kritiku kvůli nudné hře "Oranjes". Kouč pochválil střelce prvního gólu Codyho Gakpa, podle něj má třiadvacetiletý útočník a autor tří branek na turnaji všechny předpoklady, aby se stal hvězdou.

Nizozemci po návratu jednasedmdesátiletého kouče neprohráli ani v jednom z 18 utkání. Na šampionátu ale v zápasech skupiny A proti Senegalu, Ekvádoru a Kataru navzdory zisku sedmi bodů herně příliš neoslnili.

"Udělali jsme to, co bylo třeba. Vyhráli jsme skupinu," řekl Van Gaal na tiskové konferenci.

Pustil se do výměny názorů s jedním novinářem, který kritizoval jeho pragmatický a defenzivnější styl. "Nebudu to rozvádět, protože se na fotbal díváte jinou optikou než já. Proč rovnou nenapíšete, že jsme příšerně nudní? Když si to myslíte, tak jeďte domů," prohlásil rodák z Amsterodamu.

Novinář pokračoval argumentem, že současná nizozemská hra se nelíbí ani fanouškům podle jejich komentářů na sociálních sítích. "To je váš názor a myslím, že to je špatný názor. Podle mě všichni budou spíše hrdí, že jsme postoupili do další fáze. Není to tak špatné, jak to podáváte," doplnil Van Gaal.

Gakpo otevřel skóre ve 26. minutě umístěnou střelou a jako první nizozemský fotbalista se trefil ve svých prvních třech duelech na MS. Jeden z největších objevů turnaje si hlasitě říká o přestup z PSV Eindhoven, kde na podzim zaznamenal 13 branek a 17 asistencí.

"Má všechno potřebné k tomu, aby se stal hvězdou. Má skvělý charakter a jde do všeho naplno. Proto může zazářit," mínil Van Gaal.

Ocenil i dalšího ofenzivního hráče Memphise Depaye, jenž v úvodních dvou zápasech na turnaji střídal, ale proti Kataru odehrál úvodních 65 minut a byl hodně vidět.

"S Memphisem v základní sestavě byl vidět rozdíl, podílel se na obou gólech. Ale musíme ho zapojovat pozvolna, kvůli zranění toho za poslední dva měsíce moc neodehrál," dodal bývalý trenér Barcelony, Bayernu Mnichov nebo Manchesteru United.