Smolař Kane v závěru zahodil penaltu a posledním semifinalistou MS je Francie

Srbsko požádá Severoatlantickou alianci, aby mu umožnila rozmístit srbské vojáky a policisty v Kosovu, ačkoli nepředpokládá schválení žádosti, uvedl v sobotu srbský prezident Aleksandar Vučić. Informovala o tom agentura Reuters. Prohlášení přichází v době rostoucích nepokojů na severu Kosova, který obývá převážně srbská menšina.

Bylo by to poprvé, co by Bělehrad požádal o rozmístění vojáků v Kosovu na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Srbské bezpečnostní síly nejsou v Kosovu přítomny od roku 1999, kdy Bělehrad ztratil nad svou jižní provincií kontrolu v důsledku náletů NATO.

Bělehrad by chtěl rozmístit až 1000 vojáků, policistů nebo celníků na ortodoxních křesťanských náboženských místech, v oblastech se srbskou většinou a na hraničních přechodech, pokud takové rozmístění schválí velitel mírové mise KFOR.