Na plačícího Ronalda po cestě do kabin naběhl fanoušek. Zasáhnout musela ochranka

V sobotu přivezli do Česka skauti betlémské světlo. Cestovali s ním z Vídně do Brna vlakem a v neděli jej oficiálně předají biskupovi v brněnské katedrále svatého Petra a Pavla na Petrově. Příští týden v sobotu jej rozvezou vlaky po celé republice. Bude to řetězová reakce, která začne v Brně, řekl za organizátory Vojtěch Žák.

Betlémské světlo je jedním z novodobých symbolů Vánoc, který vznikl v roce 1986 v Rakousku. Do Vídně se přepravuje letecky z izraelského Betléma, kde se podle křesťanské tradice narodil Ježíš Kristus. V sobotu jej rakouští skauti předávali skautským delegacím z celé Evropy ve vídeňském kostele Neuottakring při ekumenické bohoslužbě. Čeští světlonoši jej na brněnské Hlavní nádraží z Vídně přivezli vlakem krátce po 18:30. "V neděli bude předáno v Brně biskupovi, příští týden v sobotu je pak skauti vlaky rozvezou po celém Česku. Jsou do toho zapojeny stovky lidí," řekl Žák.