"Dejte Messimu a spol. rovnou zlato." Vyřazení Portugalci spílají sudímu z Argentiny

Portugalští fotbalisté po nečekané porážce 0:1 s Marokem ve čtvrtfinále mistrovství světa kritizovali hlavního rozhodčího Facunda Tella. Nechápali, jak je možné, že utkání pískali sudí z Argentiny, která je stále v turnaji. Podle frustrovaného obránce Pepeho mohou organizátoři katarského šampionátu rovnou předat zlaté medaile Lionelu Messimu a spol.

Hvězdný argentinský kapitán Messi po pátečním vyhroceném čtvrtfinále s Nizozemskem, které Jihoameričané zvládli až po penaltovém rozstřelu, zase zkritizoval španělského arbitra Antonia Mateua Lahoze. Ten rozdal rekordních 17 žlutých karet a jednu červenou.

"Je nepřijatelné, že argentinský rozhodčí pískal náš zápas po včerejších Messiho stížnostech. Co jsem dnes viděl, tak můžou Argentině rovnou předat pohár," řekl stoper Pepe v televizním rozhovoru.

"Přijde mi hodně zvláštní, že máme rozhodčího, jehož země pořád hraje na turnaji. Hřiště bylo očividně nakloněno proti nám," přidal záložník Bruno Fernandes.

Tello v zápase, který rozhodl gól Júsufa Nasjrího z 42. minuty, rozdal čtyři žluté a jednu červenou kartu. Střídající Maročan Valíd Chaddíra byl po druhém napomínání ve třetí minutě nastavení vyloučen. Portugalci přes velký tlak ve druhém poločase odpovědět nedokázali.

"Maročané přerušovali každou naši akci fauly, ale rozhodčí to téměř neřešil. Jejich brankář pořád ležel na zemi a zdržoval, bylo tam spousta drobných faulů, ale rozhodčí jim nedával žluté karty. Přesto pořád přerušoval hru a nenechal nás hrát," prohlásil Pepe.

"Ve druhém poločase jsme tvrdě makali a on nastavil pouze osm minut. Fotbal jsme chtěli hrát jenom my. Mrzí nás to, měli jsme na to, abychom zvítězili, bohužel jsme to nezvládli," doplnil devětatřicetiletý stoper Porta. "Věděli jsme, že dnes nebudeme hrát jenom proti Maroku. Ale rozhodčí nejsou jediným důvodem naší porážky," prohlásil Fernandes z Manchesteru United.

Portugalský trenér Fernando Santos naopak nechtěl na Tella a jeho argentinské kolegy svádět překvapivé vyřazení favorita. "Možná mohl v jedné nebo ve dvou situacích zapískat faul, ale hlavně jsme měli udělat víc my. Rozhodčího bychom z porážky vinit neměli, nedává to smysl," uvedl osmašedesátiletý kouč.