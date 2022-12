Rekordman Messi kouzlil a Argentina na cestě do finále MS smetla Chorvaty

Francie ve středu večer vyšle do ulic 10 tisíc policistů, kteří budou mít za úkol zajistit pořádek během oslav po semifinálovém zápase fotbalového mistrovství světa v Kataru mezi Francií a Marokem. Podle agentury AFP to řekl francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. Polovina z nasazených policistů a četníků bude v Paříži a jejím okolí.

Nejsilněji budou strážci zákona hlídat bulvár Champs-Élysées v centru metropole. Darmanin nicméně řekl, že slavná ulice nebude uzavřena pro silniční dopravu. Z bezpečnostních důvodů se ovšem uzavřou některé stanice metra a příměstských vlaků RER na okrajích Paříže. Pode Darmanina jde o "dohled nad oslavami a projevy radosti často za účasti rodin, a to v kontextu teroristické hrozby".

V sobotu, když postoupilo nejprve Maroko a poté i Francie, bylo na Champs-Élysées na 20 tisíc lidí. V celé Paříži bylo ten den 1500 policistů a četníků, ve středu jich bude 2200. Po celé zemi bylo v sobotu kvůli výtržnostem zadrženo 170 lidí.

Před středečním zápasem měli policisté za úkol prohledat sklepy a podobné prostory, kde by lidé mohli ukrývat větší množství zábavní pyrotechniky. Zaměřit se měli na oblasti, kde se v sobotu odehrály nepokoje. Dalším úkolem bylo odstranit z ulic, kde by se ve středu mohly shromáždit slavící davy, koše a popelnice nebo mobilní zátarasy. Vedení policie se obává, že by je dav mohl použít jako zbraně.