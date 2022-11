Kostaričané odmítli razítka do pasů. Irák je nepustil a příprava před MS se zrušila

Dnešní přípravný zápas fotbalistů Kostariky v Iráku před mistrovstvím světa se nakonec neuskutečnil. Příčinou byly problémy s pasem. Irácká vláda totiž trvala na tom, že kostarické delegaci dá do pasů razítko, což výprava odmítla.

Pro Kostariku měl být zápas v Basře generálkou na MS. Do Iráku vyrazila výprava autobusem z Kuvajtu už ve středu, na hranicích ale nastaly problémy. Kostaričané si odmítl nechat dát do pasů razítka, zřejmě aby nenastaly potíže při vstupu do jiných zemí, a vrátili se do hotelu.

Variantou podle irácké státní tiskové agentury INA ještě bylo, že země vyšle pro soupeře soukromé letadlo. Nakonec Kostarika oznámila, že zápas ruší. Do mistrovství světa vstoupí 23. listopadu utkáním proti Španělsku. V základní skupině ji poté čeká ještě Japonsko a Německo.