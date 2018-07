Fotbal na MS připomíná staré gardy, říká Panenka. A penalty? Nechal bych je opakovat

před 50 minutami

Antonín Panenka je autorem pravděpodobně nejslavnějšího gólu české fotbalové historie. Nejen o penaltách, ale i o letošním mistrovství světa v Rusku se autor "vršovického dloubáku" rozpovídal v rozhovoru při zahájení ankety Největší momenty českého sportu.

Jak hodnotíte prozatímní vývoj mistrovství světa?

Přijde mi, že všechny týmy hrají opatrně. Je to takový fotbal starých pánů. Radši než dopředu pošlou balon do stran, je to taková vyčkávaná. Připomíná to styl, kterým hraje Barcelona, a ten už je podle mě zastaralý a moc se fanouškům už líbit nebude. Samozřejmě padly nádherné góly, ale těch krásných akcí, které by mě opravdu potěšily, už moc není.

Co říkáte na zavedení videorozhodčího?

Musím se přiznat, že to moc nepodporuju. Jedině v případě, jestli míč přešel brankovou čáru. Ale řešit ofsajdy, penalty, to si myslím, že by mělo zůstat v kompetenci rozhodčího.

Dost zápasů už rozhodovaly pokutové kopy. Jak zatím hodnotíte penaltové exekutory?

Většina hráčů to střílí po zemi a to je pro gólmany takových kvalit jednodušší, zvlášť když trefí stranu. Všechny penalty, které střelci kopli výše, skončily v bráně. Ale chápu, že to občas nevyjde, ten nápor na psychiku je obrovský. Hráč to může na tréninku trefit klidně stokrát za sebou, ale v zápase prostě selže.

Počet penalt na mistrovství oproti dřívějším letům dramaticky stoupl. Líbí se vám nový trend?

Přispělo k tomu video, ale na můj vkus hráči padají na zem velmi ochotně. Samozřejmě, že při sprintu stačí drobný kontakt a spadnete, ale v řadě případů padají úplně zbytečně. Napadá mě třeba Mandžukić, to je chlap jak hora, a je pořád na zemi. V jednom kuse. Takoví hráči by to měli ustát.

Nemrzí vás, že "dloubák" zkusil pouze Rus Smolov, a navíc neúspěšně?

Je mi to vcelku jedno, jestli to zkusí obloučkem, ale samozřejmě, že mě to vždycky potěší, když se to někomu povede. Ale jak už jsem říkal, střelci to mají těžké, gólmani se zlepšují, navíc často vybíhají daleko před čáru.

Takže byste nechal ty penalty opakovat?

Objektivně ano. Když je gólman metr a půl před čárou, tak je to prostě porušení pravidel. Převážná část penalt by se ale měla opakovat. Byl by to sice zápřah na nervy, speciálně pro hráče, ale mně se to také stalo. Hráči takových kvalit by to stejně měli zvládnout.

Kdo podle vás celý šampionát vyhraje?

Já s postupem času zjišťuju, že fotbalu přestávám rozumět, protože všechny týmy, které jsem tipoval, že by mohly vyhrát, už vypadly. Zase na druhou stranu jsem rád, že se tak daleko dostali Belgičané a Chorvaté, ty jsem pasoval jako černé koně. Ale z těch čtyř týmů, které zbývají, si netroufám tipovat. Všechny čtyři týmy na to mají, největší sílu mají podle mě Belgičané a Francouzi.

Kdo je podle vás nejlepším hráčem turnaje?

Neviděl jsem všechny zápasy, ale i tak musím smeknout před Edenem Hazardem z Belgie, to je momentálně asi nejlepší hráč. Všechna ta největší esa trochu zklamala, od Messiho přes Ronalda až k Neymarovi, který hrál moc na sebe.

Hovoříme spolu v rámci zahájení ankety Největší momenty českého sportu. Budete hlasovat?

Ano, když už jsem součástí té ankety, tak hlasovat budu.

A pro koho?

Týmové úspěchy nechci porovnávat, ale největší individuální výkon podle mého názoru předvedl pan Zátopek. Vyhrát tři zlaté medaile na jedné olympiádě, to je mimořádný výkon. Ale to je jen můj názor, ať se každý rozhodne podle sebe.

Většina lidí má největší sportovní zážitky spojené s tím, co viděli v dětství. Máte to podobně?

Ano, myslím ale, že to tak má téměř každý. Možná právě proto bude ta mladší generace preferovat nějaké nejnovější úspěchy, zatímco my starší budeme hlasovat jinak.