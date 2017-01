Panenku s Ancelottim rozšíření MS vyděsilo, Maradona s Mourinhem ho chválí

před 1 hodinou

Podívejte se v přehledu na rozporuplné reakce, které vyvolalo úterní rozhodnutí výkonného výboru FIFA, který rozšířil počet účastníků mistrovství světa na 48.

Praha - Rozporuplné ohlasy vyvolal úterní verdikt Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA o rozšíření fotbalového mistrovství světa na 48 týmů.

Podle odpůrců expanze, mezi které se řadí například Antonín Panenka, na šampionátu přibudou nezajímavé zápasy, podobně jako se to stalo na rozšířeném Euru letos ve Francii. Naopak stoupenci reformy, mezi které se řadí třeba José Mourinho či Diego Maradona, zdůvodňují svoji podporu tím, že i menší týmy najednou budou mít naději si zahrát na velkém turnaji, což pomůže propagaci fotbalu.

Výběr nejzajímavějších reakcí si můžete přečíst níže:

Antonín Panenka (mistr Evropy 1976 a účastník MS 1982): "To už není mistrovství světa. Aby tam byl skoro celý svět, tak to není mistrovství. Po komerční stránce to asi přinese větší prostředky, ale po sportovní stránce to ztrácí smysl. Bude tam hrát kde kdo, 48 mužstev už je strašné číslo. Kvalifikují se tam mužstva, která budou hrát druhé housle. Akorát jim to prodlouží agónii. Pro nás je to samozřejmě trochu větší šance, ale já bych to tak nebral, protože sportovní stránka jde stranou."

Berti Vogts (německý trenér a mistr světa 1974): "Jsem velmi zděšený. Nechce se mi tomu věřit. Je to hrozné. Prostě to nechápu. Tohle už není moje mistrovství světa."

Uwe Seeler (bývalý německý reprezentant): "Pro fotbal to není dobře. Viděli jsme to teď na rozšířeném mistrovství Evropy. Ale bylo jisté, že se tak stane, protože si tak mohou vydělat více peněz."

Carlo Ancelotti (trenér Bayernu Mnichov): "Jsem obecně proti tomu, aby reprezentace hrály více zápasů. FIFA ale řekla, že to pro hráče nebude větší zátěž. Musíme počkat, co se stane."

José Mourinho (trenér Manchesteru United): "Jsem jednoznačně pro. Líbí se mi myšlenka skupin po třech týmech. Ve skupinách bude méně zápasů a pak přijde play off přinášející více emocí, tlaku a zkušeností pro hráče. Týmy s menším potenciálem sice odehrají jen dva zápasy, ale přinese jim to mnoho zkušeností a ekonomického zisku, což povede k jejich rozvoji včetně infrastruktury. Rozšíření znamená, že se z mistrovství světa stane neuvěřitelně velká společenská akce."

Diego Maradona (mistr světa z roku 1986): "Jsem nadšený, protože to dává možnost týmům, které už na začátku kvalifikací vědí, že nemají šanci postoupit. Každá země bude moci žít svůj sen a také to oživí vášeň pro fotbal. Podle mě je to skvělý nápad."

Rudolf Řepka (generální sekretář Fotbalové asociace ČR): "Těch modelů bylo možných pět a jediný, který podle nás připadal v úvahu, byla tato varianta s 48 týmy v 16 skupinách. Jednoznačně převládají pozitiva s jediným malinkým negativem, že by se měla malinko rozmělnit ta sportovní část. Ale po zkušenosti z Eura, kde došlo ke zvýšení počtu účastníků na 24, myslím, že kvalita nijak moc neutrpěla, takže to nebude tak výrazné. Najdou se národní týmy, které turnaj určitě oživí. Pozitivum vidím také v tom, že se bude pořád o něco hrát, protože postupují dva. Pro nás je to samozřejmě dobře, to asi nemůžeme mluvit jinak. Představuje to pro nás větší šanci, jak se na mistrovství světa kvalifikovat."

Evropská asociace klubů (ECA): "Nebyli jsme pro rozšíření už dříve. Nevidíme důvod ke změně současného formátu, který se ukazoval jako perfektní. Diskutabilní je i naléhavost tak zásadního rozhodnutí, bez podrobné diskuze všech zúčastněných stran, ačkoli se změna uskuteční až za devět let. Jsme si vědomi, že rozhodnutí bylo přijato z politických důvodů než ze sportovních. A to je politováníhodné. ECA bude analyzovat důsledky a tuto záležitost bude řešit na svém příštím zasedání."

Tomáš Vaclík (český reprezentační brankář): "Dává nám to větší šanci. V posledních letech se nám tam nedaří postupovat a teď ta šance bude větší. Věřím, že toho jako reprezentace dokážeme využít. Vnímám to pozitivně. Je možné, že to přinese menší kvalitu, ale věřím, že tomu tak nebude. Spíše si myslím, že to bude velká motivace pro týmy, které tam postoupí poprvé a předvedou nadšení jako třeba teď na Euru ukázal Wales, který odehrál nádherný turnaj. Bude to zajímavé a věřím, že tím turnaj neutrpí."

