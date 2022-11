Neptejte se hráčů na politiku, dopustili jsme to všichni, říká Klopp o MS v Kataru

Fotbalový šampionát v Kataru odstartoval. Zápasy mistrovství světa bude sledovat i německý trenér Jürgen Klopp, kterého rozezlily otázky na téma problematického pořadatelství. "Všichni jsme to dopustili," řekl rázně populární kouč anglického Liverpoolu.

Pro německého odborníka přijde vítané volnější období. Po měsících náročného programu a řadě zranění v jeho týmu jsou Reds až na šestém místě Premier League. Klopp od fotbalu odpočívat nehodlá, bude sledovat zápasy mistrovství světa.

"Budu se dívat, ale je to jiné," připustil. Otázky na Katar mu ovšem příliš po chuti nebyly.

"Dívám se na to z fotbalového pohledu a vadí mi, že hráči a trenéři se teď dostávají do situací, kdy se po nich chce, aby to nějak odsoudili. Nemůžete na ně být naštvaní," ohradil se pětapadesátiletý trenér.

Klopp nijak nezpochybňuje, že umístění turnaje do Kataru je problematické. "Vždyť jsou o tom natočené celé dokumenty. Poprvé v historii oznámila FIFA dvě pořadatelské země najednou, a to bylo Rusko a Katar. Říkáte si: jak je to možné? Co se dělo ty roky po tom?" ptá se.

"Byla spousta příležitostí po volbě Kataru poukázat na to, že proces nebyl správný. Hodně lidí si vzalo peníze z nekalých důvodů. Myslíte si, že jsme tehdy udělali dost? Všichni, a vy (média) více než já, jsme to dopustili před dvanácti lety," upozornil.

Katarský šampionát se koná na osmi stadionech v pěti městech emirátu. Po mistrovství světa v Jižní Koreji a Japonsku se jedná teprve o druhý turnaj pořádaný v Asii.

Podobně jako v případě jiných kontroverzních témat se Klopp vášnivě rozpovídal. Zastal se i kouče anglické reprezentace Garetha Southgatea a dalších.

"Neptejte se na to pořád Southgatea. Není to politik, je to trenér reprezentace. Je to samé 'Klopp říkal' a 'Southgate říkal', jako by to mohlo cokoli změnit. Odsoudit to měli novináři. Ne proto, že je to Katar. Proto, za jakých okolností byl zvolen, bylo to jasné. Teď jsme na vině všichni. Před dvanácti lety proti tomu nikdo nic neudělal," zopakoval Klopp.

V odpovědi několikrát naznačil, že pořadatelství dle něj bylo Kataru přisouzeno vlivem korupce. "Pan Blatter z toho nějak vyvázl, stejně jako další. Někteří dokonce už umřeli, tak je to dávno. Mohli jsme s tím něco udělat, ale dřív. Teď už bychom to měli nechat být. Na turnaj se budu dívat. Turnaj je tady, tak nechte fotbalisty hrát za své země," prohlásil.

Pořadatelství Kataru a přípravy šampionátu provázela řada kontroverzí od nelidských pracovních podmínek pro dělníky ze zahraničí, změně tradičního letního termínu za termín na konci roku, korupce nebo omezování práv žen a menšin v pořadatelské zemi.