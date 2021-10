Belgie nám pomůže, věří po ztrátě Kuchta. Na debut nezapomene do konce života

Premiéru v dresu fotbalové reprezentace si proti Walesu v kvalifikaci o mistrovství světa odbyl útočník Jan Kuchta. První start byl pro něj o to pikantnější, že se uskutečnil v Edenu na stadionu "jeho" Slavie.

Kuchta litoval, že Češi remizovali 2:2, čímž si zkomplikovali boj o druhé místo ve skupině, které znamená účast v play off. Věří však, že svěřencům trenéra Jaroslava Šilhavého pomůže Belgie.

"Premiéru jsem si užil, akorát je škoda, že jsme nevyhráli. Přišlo hodně lidí, navíc jsem hrál na domácím stadionu Slavie, takže o to pikantnější. Na tenhle debut nezapomenu do konce života," řekl Kuchta v on-line rozhovoru s novináři.

Na hřiště přišel v 83. minutě. "Měl jsem za úkol rozbíhat jejich obranu a dělat servis pro Patrika Schicka a Matěje Vydru. Když jsem nastoupil, byli jsme pod tlakem. Bohužel jsme nedali vítězný gól," uvedl čtyřiadvacetiletý bývalý hráč Bohemians 1905, Žižkova, Slovácka, Teplic a Liberce.

Národní tým zůstal v tabulce druhý, ale Wales má stejně bodů a utkání k dobru. Přímo na šampionát v příštím roce v Kataru projdou pouze vítězové skupin. Týmy na druhých pozicích čeká play off, kde se představí ještě dva nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří v kvalifikaci neuspějí. Češi mají téměř jisté, že by případně obsadili jedno z těchto dvou míst.

"Chtěli jsme samozřejmě před našimi fanoušky vyhrát. Hodně nás to mrzí. Bod ale může být v konečné tabulce hodně důležitý. Komplikace to může být, ale Wales hraje s Belgií. To je velký favorit naší skupiny. Máme o trošku lepší skóre než Wales. Budeme věřit, že Belgie nám pomůže," prohlásil Kuchta.