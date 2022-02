Na fotbalové MS pojede i hvězda Tottenhamu Son. Po Íránu se kvalifikovala i Korea

Návrh státního rozpočtu projde podle premiéra Petra Fialy (ODS) vládou v první polovině února, aby rozpočtové provizorium skončilo nejpozději ke konci března. Fiala to odpověděl na dotaz k plánovanému jednání předsedů stran vládní koalice, kteří by se měli sejít v úterý vpodvečer. Pracovní jednání o rozpočtu podle premiéra ministři vedou průběžně. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) doplnila, že ona jedná o pozastavení téměř pěti miliard korun na nákup pásových bojových vozidel pěchoty, protože se nezdá být reálné do poloviny roku uzavřít na jejich nákup smlouvu.

Fiala po jednání bezpečnostní rady vlády uvedl, že stále platí snaha nové vlády přijmout rozpočet s nižším schodkem, než který navrhl předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO). "Musí být pod 300 miliard korun. Stále platí, že v první polovině února by měl projít vládou tak, aby provizorium skončilo nejpozději ke konci března," uvedl.