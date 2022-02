Fotbalový brankář Matěj Kovář prodloužil smlouvu s Manchesterem United do června 2023 s opcí na další rok. Jarní část sezony ale reprezentant do 21 let stráví na hostování v třetiligovém Burtonu Albion. Informovaly o tom oba kluby.

Jednadvacetiletý Kovář přestoupil do United před čtyřmi lety ze Slovácka. Působil v mládežnické akademii "Rudých ďáblů", naposledy chytal za mužstvo do 23 let a trénoval s A-týmem. Během podzimní části minulého ročníku hostoval ve Swindonu. Kováře povede v Burtonu nizozemský trenér a bývalý útočník Jimmy Floyd Hasselbaink.