Japonci se budou na světovém šampionátu prezentovat už posedmé v řadě. V šesti účastech od roku 1998 třikrát postoupili do osmifinále, třikrát vypadli ve skupině. V Rusku prošli do play off vskutku kuriózně. Po výhře s Kolumbií a remíze proti Senegalu podlehli Polsku a byli na čtyřech bodech stejně jako africký tým. Japonce poslalo dále až kritérium žlutých karet, kterých měli o dvě méně. V osmifinále podlehli Belgii smolně 2:3 gólem z nastavení.

Na Asijském poháru o rok později došli Japonci do finále, kde však prohráli s Katarem. V kádru pro MS mají hned sedm hráčů právě z německých soutěží, což se může v prvním utkání rozhodně hodit. V přípravě v září porazili USA 2:0 a hráli bez branek s Ekvádorem. V generálce na MS před šesti dny podlehli svěřenci Hadžimeho Morijasua Kanadě 1:2.