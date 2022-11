Nemáte páteř, slyší fotbalisté. Bojím se něco říct, kontrolují nás, zní z Kataru

Na šampionát v Kataru odletěli soustředění na fotbal, mnozí zažívají jeden z vrcholů kariéry. Mistrovstvím ale od prvního dne výrazně hýbou společenská a lidskoprávní témata. Kvůli tomu, že ustoupili od úmyslu navléknout duhové pásky, slyší fotbalisté kritiku, jeden z nich teď přiznal, že se v Kataru bojí promluvit.

Kapitáni sedmi evropských týmů včetně Angličana Harryho Kanea, Nizozemce Virgila van Dijka či Belgičana Edena Hazarda měli v Kataru navléknout na ruce duhové pásky, přihlásit se tak k antidiskriminační kampani "OneLove" a propagovat rozmanitost a inkluzi.

Jenže v pořadatelské zemi jsou vztahy párů stejného pohlaví i jejich propagace kriminalizovány, a tak organizace FIFA podobné projevy zakázala.

Kapitán by při porušení zákazu dostal ještě před úvodním hvizdem žlutou kartu, která by v důsledku mohla ohrozit sportovní výsledek na turnaji.

Týmy se proto rozhodly, že od gesta ustoupí, kapitáni raději přijali pásky s nápisem "Ne diskriminaci", které FIFA schválila. Částečně pak schytali kritiku za nedostatek odvahy a odhodlání.

"Hraju na pozici, na které není žlutá karta zrovna užitečná. Stal jsem se fotbalistou a chci hrát největší turnaje," vysvětloval střední obránce Van Dijk nizozemským médiím.

"Jsou tu lidé, podle kterých nemáme páteř. Ale tak to nefunguje. Jen chceme hrát fotbal. Moc rád bych hrál s páskou, to byl náš záměr, ale nikoli pod hrozbou takového trestu," dodal stoper Liverpoolu.

Evropské reprezentace daly jasně na srozuměnou, že případné finanční tresty by rády zaplatily, žluté karty pro jedny ze svých nejdůležitějších hráčů ale riskovat odmítly.

"Nemáme na výběr, nemůžeme si dovolit, aby Eden Hazard dostal žlutou ještě před začátkem. Chtěli jsme se dohodnout, ale pak přišlo tohle," zaznělo z belgického svazu.

Belgičané prozradili, jak deklarovaná ochota zaplatit klidně i velké pokuty přiměla FIFA, aby zničehonic přišla s karetním trestem pro kapitány. Představitel německého fotbalu Steffen Simon zase uvedl, že svazy podporující duhové pásky čelily "extrémnímu vydírání".

"Ředitel turnaje přišel k Angličanům a hrozil jim masivními sportovními sankcemi, aniž by specifikoval, jaké to budou," řekl německému rádiu. "Chápu, že jsme někoho zklamali. Ale měli jsme na výběr mezi morem a cholerou," dodal.

Kapitán Anglie Kane mluvil o zklamání. "Chtěli jsme to udělat, ale teď už je to mimo naše možnosti. Jsem si ale jistý, že naše asociace povede s FIFA další jednání," řekl britským médiím.

Servítky si naopak nebral jeho spoluhráč Jack Grealish. Rozhodnutí světové fotbalové asociace pojmenoval jako "stupidní".

Zkušený německý útočník Thomas Müller v prohlášení uvedl, že hráči kritiku přijímají.

"Ale kdo od nás očekává, že úplně opustíme roli sportovce a vzdáme se svých snů, pro které jsme celý život pracovali, abychom se ještě více politicky angažovali, bude zklamán," upozornil Müller.

Zkušený belgický obránce Jan Vertonghen pak přiznal obavy k tématu byť jen promluvit.

"Bojím se něco říct, aby mi vůbec dovolili hrát. Necítím se komfortně. To je něco, co jsem ve fotbale dosud nikdy nezažil a už nikdy nechci. Není to dobré. Kontrolují nás," prohlásil pětatřicetiletý hráč.

Kritici opatrného přístupu evropských týmů mezitím vyzdvihují jako opačný příklad odvahy bez ohledu na možné následky gesto íránské reprezentace.

Fotbalisté národního týmu před prvním duelem proti Anglii odmítli zpívat hymnu na protest proti potlačování demonstrací ve své zemi.

Íránem už dva měsíce zmítají nepokoje po násilné smrti studentky Mahsy Amíniové, zatčené kvůli nedostatečnému zahalení. Při nepokojích už zemřely stovky lidí a fotbalisté podle expertů svým postojem riskují tvrdé tresty.