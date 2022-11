Polovina utkání je minulostí a do kabin jdou nakonec spokojenější Chorvaté. Ti měli velmi pomalý vstup do zápasu, když se už ve 2. minutě prosadil Alphonso Davies a Kanaďanů bylo všude plno. Jenže postupně se Chorvatsko srovnalo s tempem zápasu a díky Andreji Kramaričovi dokázalo vyrovnat. Navíc to pak netrvalo dlouho a o pět minut později se prosadil i Marko Livaja. Před druhou půlí tak mají navrch favorité.