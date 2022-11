Kanaďané přestříleli Belgii, nepřesvědčivého favorita spasil Batshuayi

Fotbalisté Belgie vstoupili do mistrovství světa v Kataru vítězstvím 1:0 nad Kanadou. Zápas skupiny F rozhodl ve prospěch bronzových medailistů z minulého šampionátu ve 44. minutě útočník Michy Batshuayi. Za bezbrankového stavu v 11. minutě neproměnila penaltu jedna z kanadských opor Alphonso Davies.

Belgičané zabrali po dvou porážkách a v zahajovacím utkání mistrovství světa bodovali posedmé za sebou. Kanada při své druhé účasti na závěrečném turnaji a první od roku 1986 favorita přestřílela, ale nepříznivou bilanci nevylepšila. Na MS prohrála i čtvrtý zápas, navíc dosud neskórovala.

"Velmi těžké utkání. Kanada byla jednoznačně lepší než my a zasloužila si z tohoto zápasu více. Měli jasnou strategii, hráli rychle a s emocemi. My jsme se nemohli dostat k tomu, co jsme chtěli hrát. Zvítězili jsme díky naší rutině," řekl v televizním rozhovoru španělský trenér Belgičanů Roberto Martínez.

Belgičané po úvodním kole vedou tabulku skupiny a v druhém utkání v Kataru v neděli změří síly s Marokem. Kanaďany čeká souboj s Chorvatskem. Do vyřazovací fáze postoupí první dva celky z každé skupiny.

Belgičané, jimž scházel zraněný nejlepší střelec Lukaku, sice jako první vystřelili mezi tyče, ale jinak byli od úvodu překvapivě nebezpečnější Kanaďané. Severoamerický tým vysoko napadal a rychlými útoky dělal favoritovi velké problémy.

V osmé minutě zblokoval Buchananovu ránu belgický záložník Carrasco rukou a sudí Sikazwe po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu. Uzdravený Davies, jedna z hlavních opor týmu, ale pokutový kop zahrál špatně a jen nechal vyniknout gólmana Courtoise. Kanaďané se ani ve čtvrtém utkání na mistrovství světa nedočkali první branky.

"Nečekali jsme, že Kanaďané budou tak vysoko presovat. Měli jsme s tím problémy. Chycená penalta byl důležitý moment utkání. Kdyby dala Kanada první gól, bylo by to hodně těžké," uvedl Courtois.

Na opačné straně De Bruyne nepřihrál při brejku úplně volnému Tielemansovi a ve 23. minutě zblokoval kanadský zadák Miller v šanci Batshuayie. Ve 38. minutě mohli být Belgičané rádi, že nečelili druhé penaltě. Witsel ve vápně viditelně přišlápl protihráče, ale sudí po konzultaci s videorozhodčím nechal hru pokračovat.

Ve 44. minutě udeřil favorit. Na dlouhý pas z hloubi pole od stopera Alderweirelda si naběhl Batshuayi a v úniku proti brankáři Borjanovi nezaváhal. Devětadvacetiletý útočník si ve 49. reprezentačním zápase připsal 27. gól.

Belgičané po rozpačité první půli v poločase dvakrát vystřídali, ale Kanaďané i po přestávce pokračovali v aktivní hře a potvrzovali, že svoji kvalifikační skupinu nevyhráli náhodou. Až po hodině hry evropský favorit otupil soupeřovu převahu a v dalších minutách poměrně kontroloval průběh.

Kanaďanům viditelně ubývaly síly a už nehrozili tolik jako v první půli. Srovnat nedokázal ani střídající nejlepší střelec Larin, jehož hlavičku v 80. minutě chytil Courtois. Belgičané na mistrovství světa vyhráli ve skupině poosmé za sebou a vyrovnali rekord Brazílie.

"Věděli jsme, co nás čeká, že je to druhý tým žebříčku FIFA. Jsem pyšný na výkon, který hráči předvedli. Myslím, že jsme dnes měli možnost na to, abychom vedli skupinu. Bohužel jsme šanci nevyužili. Ale ukázali jsme, že na šampionát patříme. Teď budeme chtít uspět proti Chorvatsku," řekl anglický trenér Kanaďanů John Herdman.

Belgie - Kanada 1:0 (1:0)

Branka: 44. Batshuayi. Rozhodčí: Sikazwe (Zamb.) - Dos Santos (Angola), Marrengula (Mosam.) - Soto (video, Ven.). ŽK: Carrasco, Meunier, Onana - Davies, Johnston. Diváci: 40.432.

Belgie: Courtois - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne, Tielemans (46. Onana), Witsel, Carrasco (46. Meunier) - De Bruyne, E. Hazard (62. Trossard) - Batshuayi (78. Openda). Trenér: Martínez.

Kanada: Borjan - Johnston, Vitória, Miller - Laryea (74. Adekugbe), Eustáquio (81. Osorio), Hutchinson (58. Koné), Davies - Buchanan (81. Millar), David, Hoillet (58. Larin). Trenér: Herdman.