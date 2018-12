MS v Rusku viděla půlka světové populace. Největší nárůst mají Afrika a Blízký východ

před 1 hodinou

Alespoň část letošního mistrovství světa ve fotbale v Rusku vidělo na televizních obrazovkách více než tři a půl miliardy lidí. To je více než polovina světové populace starší čtyř let. Ve srovnání s předchozím šampionátem v Brazílii to představuje nárůst o 2,2 procenta. Údaje o sledovanosti zveřejnila Mezinárodní fotbalová federace FIFA.

Signál z Ruska mířil do všech zemí světa. Doma světový fotbal vidělo 3,3 miliardy diváků, dalších více než tři sta milionů ho sledovalo v barech a při veřejných produkcích. Déle než půlhodiny vydrželo u obrazovek 2,5 miliardy diváků, což je oproti Brazílii zvýšení o 27 procent. Největší pozornosti se těšilo finále mezi Francií a Chorvatskem, které přilákalo k obrazovkám 1,12 miliardy diváků. Nejvíc vzrostla sledovanost v Africe a na Blízkém východě, kde přibylo 66 procent diváků. Asie naopak zaznamenala pokles o sedm procent. Například v Číně, jejíž tým se na MS nekvalifikoval, zajímal šampionát jen 18 procent obyvatel. V Evropě vidělo alespoň kousek turnaje 86 procent, v Jižní Americe dokonce 96 procent populace.

autor: ČTK | před 1 hodinou