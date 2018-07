Belgičané unikli o chlup vyřazení, Brazilci proti Mexiku ovládli hřiště

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Na rozdíl od Argentiny, Portugalska nebo Španělska potvrdila Brazílie ve svém prvním zápase vyřazovací části na MS roli favorita.

Samara - Fotbalisté Brazílie v osmifinále mistrovství světa porazili Mexiko 2:0. Hrdinou zápasu byl Neymar, který první gól dal a na druhý nahrál. "Kanárci" se o semifinále utkají s Belgií, která ve večerním duelu otočila proti Japonsku na 3:2.

Jeden z favoritů šampionátu přitom ještě dvacet minut před koncem prohrával 0:2. Krátce po přestávce poslali Japonsko do vedení Genki Haraguči a Takaši Inui. Pak ale chybu před úvodním gólem odčinil Jan Vertonghen a obrat dokonali střídající hráči Marouane Fellaini a Nacer Chadli, který rozhodl ve čtvrté minutě nastavení.

Po bezbrankovém prvním poločase poslali Japonsko do vedení krátce po přestávce Genki Haraguči a Takaši Inui. Pak ale chybu před úvodním gólem odčinil Jan Vertonghen a obrat dokonali střídající hráči Marouane Fellaini a Nacer Chadli, který rozhodl ve čtvrté minutě nastavení.

Mexičan Rafael Márquez se stal první hráčem, který zasáhl do zápasu vyřazovací fáze na pátém mistrovství světa. Devětatřicetiletý kapitán týmu se zapsal do historie šampionátů díky tomu, že nastoupil do pondělního osmifinále v Samaře.

Brazilský kouč Tite udělal jedinou změnu v sestavě oproti závěrečnému duelu v základní skupině se Srbskem (2:0). Zraněného Marcela podle očekávání na levé straně obrany nahradil Filipe Luís.

První dějství by se dalo rozdělit na dvě odlišné poloviny. V té první bylo aktivnější Mexiko, pokusy Lozana či Herrery však byly zblokované a svěřenci trenéra Osoria z tlaku nevytěžili ani střelu na branku. Od 25. minuty se osmělila Brazílie a Mexičany držel zejména gólman Ochoa. Poradil si po Neymarově průniku i při pokusu Gabriela Jesuse.

V druhém poločase musel vlasatý gólman ihned zasáhnout proti Coutinhově ráně, na druhé straně mířil Gallardo nad. V 51. minutě už ale téměř 42 tisíc diváků v Samaře vidělo úvodní branku.

Neymar patičkou přihrál Willianovi, ten se s míčem prosmýkl do vápna a poslal jej před branku zpět brazilské hvězdě, která zakončila do odkryté branky. Brazílie se 227. gólem stala nejproduktivnějším týmem historie MS, dosud se o prvenství dělila s Německem.

Ochoa následně ještě několikrát podržel Brazílii proti Paulinhovi či Willianovi, Neymarova tečovaná střela šla těsně vedle. V 61. minutě poslal Vela první střelu na brazilskou branku a Alisson se musel natáhnout. Guardadův pokus dvacet minut před koncem byl zblokovaný.

V 88. minutě "Kanárci" definitivně rozhodli o postupu. Po chybě Mexičanů v rozehrávce dostal od Fernandinha dobrý pas Neymar, míč posunul před bránu a přestože jej Ochoa nohou tečoval, Firmino po chvíli na hřišti bez problémů zakončil.

Brazílie dosud odehrála 25 zápasů pod koučem Titem, 20 z nich vyhrála, čtyřikrát remizovala a jen jednou podlehla. V 19 navíc neinkasovala a ve zbylých šesti vždy jen jednu branku.

Mistrovství světa ve fotbale v Rusku - osmifinále:

Brazílie - Mexiko 2:0 (0:0)

Branky: 51. Neymar, 88. Firmino. Rozhodčí: Rocchi - Di Liberatore, Tonolini - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Filipe Luís, Casemiro - Álvarez, Herrera, Salcedo, Guardado. Diváci: 41.970.

Brazílie: Alisson - Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luís - Paulinho (80. Fernandinho), Casemiro - Willian (90.+1 Marquinhos), Coutinho (86. Firmino), Neymar - Gabriel Jesus. Trenér: Tite.

Mexiko: Ochoa - Álvarez (55. J. dos Santos), Ayala, Salcedo, Gallardo - Herrera, Márquez (46. Layún) Guardado - Vela, Hernández (60. Jiménez), Lozano. Trenér: Osorio.

Belgie - Japonsko 3:2 (0:0)

Branky: 69. Vertonghen, 74. Fellaini, 90.+4 Chadli - 48. Haraguči, 52. Inui. Rozhodčí: Diedhiou - Camara, Samba (všichni Seneg.) - Zwayer (video, Něm.). ŽK: Šibasaki (Jap.). Diváci: 41.466.

Belgie: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco (65. Chadli) - Mertens (65. Fellaini), Lukaku, E. Hazard. Trenér: Martínez.

Japonsko: Kawašima - H. Sakai, Jošida, Šodži, Nagatomo - Haraguči (81. Honda), Hasebe, Kagawa, Šibasaki (81. Jamaguči), Inui - Osako. Trenér: Nišino.