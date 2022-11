Íránští fotbalisté nezpívali hymnu, podpořili tím protesty. Televize přerušila přenos

Mexičtí lidskoprávní aktivisté upozorňují, že v příštích týdnech by mohla výrazně vzrůst migrační vlna směřující z jihu do Spojených států. Za čtyři týdny by totiž mělo podle rozhodnutí amerického federálního soudce přestat platit nařízení umožňující vracet běžence od americké hranice se zdůvodněním ochrany zdraví. Takzvané nařízení 42 (Title 42) zavedla vláda předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli šíření koronaviru v březnu 2020, tedy na začátku pandemie covidu-19. Od té doby bylo použito k vrácení stovek tisíc lidí, podle čtvrtečního rozhodnutí soudce Emmeta Sullivana ale porušuje federální předpisy.

"Zrušení nařízení 42 zvýší migraci směřující k severní mexické hranici," citovala v pondělí agentura EFE mexického aktivistu Luise Garcíu Villagrána, který pomáhá migrantům na jihu Mexika. Villagrán zároveň vyzval mexickou vládu k vytvoření humanitárního koridoru pro běžence, aby mohli bezpečně přejít z jihu země k americkým hranicím.

Podle serveru televize Deutsche Welle verdikt soudce Sullivana z minulého týdne nechává americké vládě jen málo nástrojů, jak zastavit migrační vlnu na americko-mexické hranici. Podle stanice NPR vyvolala zpráva o Sullivanově kroku velmi optimistické reakce mezi migranty v Mexiku.