Afrika marně vyhlíží průlom na MS. Cestu za medailí zavřel zlatý gól i "ďáblova ruka"

Neotřelé gólové oslavy, tanečky u rohového praporku i efektní momenty ve hře. Tím vším africké týmy už dlouhá léta obohacují světové šampionáty ve fotbale. Jenomže i na startu MS v Kataru platí, že dosud žádný zástupce černého kontinentu nepostoupil do semifinále turnaje. Kdo měl k průlomu nejblíže? A jaké šance mají Afričané letos?

Na předchozím MS v Rusku ztroskotala kompletní africká pětice už v základních skupinách. O čtyři roky dříve v Brazílii se pro Nigérii a Alžírsko stalo stropem osmifinále. Vůbec nejblíže k navštívence mezi nejlepší čtyřku měla Ghana v roce 2010.

Na dosud jediném šampionátu, který se konal právě v Africe, těžili Ghaňané ze zkušeností z premiérové účasti na MS 2006 i z proudu nové generace. V roce 2009 totiž senzačně opanovali mistrovství světa do 20 let.

Při relativně schůdné cestě pavoukem zdolali Američany a v osmifinále hráli vyrovnaný duel s Uruguayí. V poslední minutě prodloužení se pak odehrál jeden z nejpamátnějších momentů historie MS.

Ghaňané při zmatku ve vápně tlačili soupeře, brankář Fernando Muslera byl vyšachován ze hry, na čáře ho ovšem zastoupil Luis Suárez. V zoufalé snaze zastavit hlavičku Dominika Adiyiaha zasáhl rukou, což portugalský rozhodčí Olegário Benquerenca dobře viděl.

Suárez ještě zkusil zahrát divadýlko a divil se, za co mu sudí uděluje červenou kartu. Marně. Asamoah Gyan měl v tu chvíli postup do semifinále na kopačce, nicméně z penalty trefil břevno.

Dodnes zůstává jediným hráčem v dějinách šampionátu, který ze hry neproměnil dvě penalty. Mýlil se ještě v Německu 2006 proti Česku, tehdy nastřelil pro změnu tyč.

1:51 Suárez na MS 2010 zachránil Uruguay zákrokem rukou. | Video: Youtube.com

Následoval penaltový rozstřel, v němž si vzal Gyan míč znovu a tentokrát nezaváhal. Jeho spoluhráči John Mensah a Adiyiah však úspěšní nebyli a dál prošla Uruguay. Její fanoušci oslavovali Suáreze jako hrdinu, jiní ho nazývali podvodníkem a jeho zákrok "ďáblovou rukou".

Ghaňané litovali, že sudí nemohl onu situaci posoudit jako technickou branku. "Nebyla to penalta, byl to gól," zuřil obránce John Pantsil.

Neuspěli nadšení Senegalci ani Milla

Daleko od postupu ze čtvrtfinále nebyli ani Senegalci v roce 2002. Na startu asijského šampionátu šokovali výhrou nad obhájcem titulu Francií, přidali remízy s Dány a Uruguayci a v osmifinále přetlačili v prodloužení Švédy.

Sympatickou partu složenou výhradně z hráčů francouzské ligy vedl produktivní Papa Bouba Diop. Ve čtvrtfinále proti Turecku sice Senegal skóroval, avšak z ofsajdu. Zápas došel znovu do prodloužení a v něm rozhodl už po čtyřech minutách Mansiz Ilhan.

Protože tehdy platilo pravidlo o zlatém gólu, nemohli už Afričané nijak zareagovat. Turci obsadili v turnaji plném překvapení nakonec třetí místo. Čtvrtá Jižní Korea se stala prvním a dosud také posledním asijským semifinalistou MS.

Trojici afrických čtvrtfinalistů napříč historií uzavírá Kamerun. Ten byl v roce 1990 v Itálii prvním průkopníkem z černého kontinentu v této fázi turnaje. Největší dojem v té době udělal střelec Roger Milla.

Kamerunskému showmanovi bylo už 38 let, i tak zvládl nastřílet čtyři góly a bavit svými tanečními kreacemi. "Nezkrotní lvi" i díky němu vyhráli skupinu, v níž porazili obhájce titulu Argentinu a Rumuny. V prodloužení osmifinále s Kolumbií pak zazářil dvěma brankami právě Milla.

Vítězný gól vstřelil po legendárním kiksu Reného Higuity.

Také ve čtvrtfinále proti Anglii se Kamerun skvěle držel a ještě deset minut před koncem vedl 2:1. Ostrovany však zachránila penalta, kterou proměnil Gary Lineker. Stejný hráč se z puntíku pokutového kopu trefil ještě v prodloužení a dokonal obrat.

Všechny tři zápasy Afričanů ve čtvrtfinále MS tedy trvaly přes 90 minut, ale ani jednou z toho nebyla postupová radost. Jak velká je šance, že se historická nepřízeň zlomí právě v Kataru?

Problémem jsou trenéři i korupce

Kvalifikovaly se všechny tři zmíněné týmy, Ghana, Senegal i Kamerun. Doplňují je ještě Tunisko a Maroko. Největší naděje se připisují zřejmě Senegalu, ovšem ten utrpěl před turnajem ránu do vazu, když se mu zranila největší hvězda Sadio Mané z Bayernu.

"Máme dost hráčů ve špičkových evropských klubech, ale potřebujeme také dostatek afrických trenérů, abychom se posouvali jako kontinent," říkal po minulém MS kouč Senegalců Aliou Cissé, který povede tým rovněž na katarském mistrovství.

Afričané nemívají nouzi o vynikající individuality, ale leckdy v důležitých zápasech selhávají týmově a po taktické stránce.

V roce 2020 navíc platilo, že devět z deseti nejchudších zemí světa se nachází v Africe. Špatná ekonomická situace kontinentu potom brání fotbalovému rozvoji a naopak dává prostor podvodům a korupci.

"Ale na každém MS je nějaké překvapení. Věřím, že tentokrát by to mohl být Senegal. Že by mohl dojít až do semifinále," prohlásil bývalý konžský fotbalista Gabriel Zakuani.

I bez Maného se Senegalci jeví jako nejsilnější africký výběr. V sestavě mají brankáře Chelsea Édouarda Mendyho, kapitánem je jeho klubový spoluhráč Kalidou Koulibaly. Výraznou roli by měl hrát i záložník Evertonu Idrissa Gueye.

Šampioni posledního Afrického poháru mají navíc schůdnou skupinu. V "áčku" je čekají Katar, Ekvádor a Nizozemsko. Právě proti evropskému soupeři turnaj rozehrají, a to dnes v 17 hodin. Utkání můžete sledovat prostřednictvím on-line přenosu.