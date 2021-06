Diváci Angličany vypískali. Není to politika, odmítá debatu o poklekávání Southgate

Proti Rumunsku se opakovala stejná situace, jakou angličtí hráči zažili už v předešlém přátelském zápase s Rakouskem. Když před přípravným utkáním poklekli, aby podpořili boj proti rasismu, dočkali se z tribun pískotu a posměšků.

Ty sice následně přehlušil potlesk a podpora ostatních diváků v hledišti, ale z pokleknutí se následně opět stalo jedno z hlavních témat generálky před Eurem.

Cílem symbolického pokleknutí na jedno koleno je upozornit na rasovou nerovnost a problémy, které jsou s ní spojené. Tribuny jej ovšem i v Anglii vnímají rozporuplně.

Na ostrovech se rozpoutala diskuze, zda by hráči měli v gestu pokračovat i během Eura.

Silný hlas měl v debatě trenér národního týmu Gareth Southgate, který jednoznačně stojí za tím, aby hráči v podpoře boje s rasismem pokračovali. "Víme, že to může vzbudit i protichůdné reakce, ale budeme je ignorovat. Rozhodně v poklekávání cheme pokračovat," řekl po utkání s Rumunskem.

Právě před přípravným zápasem na sebe upozornil rumunský záložník Slavie Nicolae Stanciu, který společně se spoluhráčem Ionutem Nedelcearem zůstal nehybně stát s rukama v bok. Chtěl tak upozornit na podle něj nespravedlivý trest pro Ondřeje Kúdelu za urážku Glenna Kamary z Glasgow Rangers.

Southgate bučení na klečící reprezentanty nerozumí. "Chceme rovnoprávnost a chceme podpořit také naše hráče, kteří si toho s nesnášenlivostí zažili hodně," upozornil.

Prakticky každý hráč tmavé pleti v Premier League čelil v nějaké podobě rasistickým urážkám, často také na sociálních sítích. Jako například útočník Marcus Rashford nebo obránci Danny Rose a Kyle Walker.

V současné atmosféře byl na začátku týdne byl z anglické kriketové reprezentace suspendován Ollie Robinson kvůli téměř deset let starým tweetům, které měly rasistický i sexistický kontext. Posty na sociální síť napsal coby teenager.

Debata okolo předzápasového rituálu je v jedné z pořadatelských zemí Eura stále živá a patří k jedněm z hlavních témat před blížícím se šampionátem, který pro Albion začne už v neděli proti Chorvatsku.

"Hráči toho žvanění okolo co by měli nebo neměli mají dost. Už toho bylo opravdu hodně. Rozhodně o tom nebudou mluvit ani na to odpovídat během turnaje. Pokud to tak bude, tak to tak prostě bude," snažil se diskuzi utnout anglický trenér.

Se vzkazem se připojil i britský premiér Boris Johnson. "Plně respektuju ty, kdo se rozhodli nenásilnou cestou vyjádřit své pocity a protestovat," komentoval pokleknutí. "Osobně mám ale radši činy než gesta," vzkázal přes svého mluvčího s odkazem na to, že nechal zřídit Komisi pro rasové a etnické rozdíly.

Za reprezentanty stojí bývalí hráči Ashley Cole, Roy Keane a Ian Wright, kteří apelovali na to, aby Angličané v gestu i nadále pokračovali. Současně ale přiznávají, že část fanoušků zjevně o správnosti nepřesvědčí.

Podle Keana se ovšem mají soustředit hlavně na fotbal. "Vyjádřili jasně, co dělají a proč a mají podporu trenéra. Neměli by si z reakcí z tribun dělat hlavu, hlavní pro ně musí být zápas," je přesvědčená legenda Manchesteru United.

"Není to politické gesto, je to vyjádření podpory jednoho druhému," snažil se po zápase s Rakouskem vysvětlit trenér anglické reprezentace. "Myslím, že většina lidí to chápe, ale část z nich tomu odmítá věřit. Vnímám to napříč různými stadiony," uvedl Southgate.

Deník The Sun poukazuje na obavy fotbalové asociace, že někteří diváci se mylně domnívají, že gesto je symbolem pro podporu krajně levicové skupiny Black Lives Matter UK, jak píše Duncan Wright.

Pokleknout odmítli v minulosti i čeští hráči. Reprezentanti vyjádřili svůj boj proti rasismu i další projevům nesnášenlivosti, xenofobie či antisemitismu tak, že ukázali na nápis na rukávu dresu, odkazující na kampaň s názvem UEFA Respect.